Berlin (dpa) Der Handel in Berlin dringt im Kampf gegen die Online-Konkurrenz auf eine weitere Freigabe der Öffnungszeiten am Sonntag. "Wir wollen behandelt werden wie andere touristische Player auch und sehen keinen Grund, warum man das regulieren muss", sagte Nils Busch-Petersen, der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg, der Deutschen Presse-Agentur. Er verwies auf Gaststätten und Hotels, die sonntags Kunden empfangen. Einzelhändler dürfen in Berlin ihre Geschäfte dagegen an bis zu zehn Sonntagen im Jahr öffnen - es ist jedoch bundesweit die weitgehendste Regelung.