Jugendliche schießen auf Bahngelände herum

Oranienburg (OGA) Wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und Eingriffs in den Bahnverkehr müssen sich zwei Jugendliche im Alter von 18 Jahren verantworten. Zeugen hatten die Polizei am Sonntag gegen 3 Uhr alarmiert, nachdem sie beobachtet hatten, wie zwei mit Tarnanzügen bekleidete Personen auf der Bahnbrücke über die Bernauer Straße in Oranienburg auf Verkehrsschilder schossen. Tatsächlich konnten die Beamten die Jugendlichen aufgreifen. Sie hatten ein Softairgewehr, Munition und ein Einhandmesser dabei. Waffen und Munition wurden sichergestellt.