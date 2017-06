Zwei Jugendliche verlieren ihr Leben nach Autounfall

artikel-ansicht/dg/0/

Schönwalde/Falkensee (MOZ) Drama auf der Landesstraße 20: Bei einem Verkehrsunfall sind am Sonntagabend zwischen Falkensee und Schönwalde-Siedlung ein 16-jähriges Mädchen und ein 17-jähriger Junge ums Leben gekommen. Der 20-jährige Autofahrer wurde schwer verletzt. Er musste per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus ausgeflogen werden.