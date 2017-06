Waldbrandgefahr in Brandenburg zurückgegangen

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die Waldbrandgefahr in Brandenburg hat über Pfingsten deutlich abgenommen. Am Pfingstmontag galt in fast allen Landkreisen nur noch die niedrigste Gefahrenstufe 1, wie aus der Webseite des Umweltministeriums hervorgeht. Einzig für den Landkreis Spree-Neiße und die Stadt Cottbus galt die Stufe 2. Noch am Samstag hatten vier Landkreise (Spree-Neiße, Elbe-Elster, Oder-Spree und Dahme-Spreewald) die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5. Der Regen am Pfingstwochenende hatte die Gefahr deutlich eingedämmt, so dass sich die Lage entspannte.