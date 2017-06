artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Sind das die Schuhe? Silbrig glänzen sie an den schlanken Füßen von Meret Becker, die wie ein Schmetterling an diesem Sommerabend vor dem Kino Delphi in Berlin-Charlottenburg herumschwirrt. Kollege Mark Waschke wirkt dagegen – zumindest vor der Berliner „Tatort“-Premiere am Mittwoch – cooler. Ein ganzer Kerl eben. Wie im Film.

Foto: rbb/Arnim Thomaß

In dem er gleich zu Beginn als Ermittler Robert Karow die Zigarette danach raucht. Auf seinem Balkon mit Blick über die Stadt, die erst erwacht. Nina Rubin (Meret Becker) stolpert unterdessen auf silbernen Schuhen aus dem Klub in den Tag. Zurück zu ihrer Familie, die endlich wieder zusammen leben soll. Ihre Party-Klamotten stopft sie in den Müll – ein Ausrufezeichen der Rückkehr in die Bürgerlichkeit.

Foto: rbb/ Andrea Hansen

Viel Zeit für Privates bleibt nicht. Die Leiche, die die beiden in den nächsten Tagen beschäftigen wird, ist schwer zugerichtet. Erschlagen und danach in der Kleingartenkolonie verbrannt. Der Tote heißt Enno Schopper, war Lehrer im Neuköllner Rollbergkiez und lebte mit seinem Mann Armin (grandios: Jens Harzer) eine schwule Liebe. „80 Prozent der Schüler sind Migranten, 79 Prozent homophob“, sagt der Direktor lakonisch und hilflos. Und, dass Schoppe wegen eines sexuellen Übergriffs gegen einen Schüler seit einem Tag beurlaubt sei. Der Schüler heißt Duran und die Ermittler brauchen nicht lange, um herauszufinden, dass Duran bei dem schwulen Paar einen Familienersatz gefunden hatte. Doch nun ist er spurlos verschwunden - ein Indiz für seine Tatbeteiligung?

„Amour Fou“ heißt die „Tatort“-Folge, die der RBB am Pfingstmontag präsentiert. „Amour Fou“ steht für eine leidenschaftliche, fast wahnsinnige Liebe. Für eine Liebe, die andere nicht begreifen können. Regisseurin Vanessa Jopp versteht es großartig, das Buch von Christoph Darnstädt mit den beeindruckenden Bildern von Kamerafrau Judith Kaufmann umzusetzen. Es ist ein „Tatort“ der Blicke, der schnellen Schnitte, die nicht atemlos machen, sondern Geschichten erzählen. Und ein Film, der die Zuschauer nicht unterschätzt.

Foto: rbb/ H. J. Pfeiffer

Er erzählt nicht nur die Geschichten der Verdächtigen, sondern wie nebenbei und trotzdem tiefsinnig, auch die der Ermittler. Karow bleibt ein Mistkerl, vor allem gegenüber Nina Rubin. „Ich fick‘ alles was bei drei nicht auf dem Baum ist“, sagt er, wirft einen Seitenblick auf sie und fügt an „Fast alles.“ Doch als Armin, mit dem sich Karow erotisch aufgeladenen Dialoge liefert, mitleidsvoll konstatiert: „Sie haben niemanden, ohne den sie nicht einschlafen können, oder?“, blickt Karow schwer getroffen. Überhaupt: Karow und Rubin! Nach all dem folgenreichen Mafia-Durcheinander des Berliner „Tatorts“ kann der Zuschauer nun die Schauspielkunst der beiden ohne Ablenkungen genießen. Sie passen perfekt zu Berlin, spröde, rauh, abweisend.

Und trotzdem sieht es kurz vor dem Abspann so aus, als würden sie sich gleich bei den Händen nehmen. Einfach, um alles auszuhalten. Die Nacht ist hart in der Stadt, die nicht schläft und ihre Bewohner gerne auch mal in die Einsamkeit ausspuckt. In diesem Krimi scheint sie nicht groß inszeniert, sie ist einfach da. Und mit ihr ein tolles Ensemble, in dem auch die jungen Schauspieler nachhaltig beeindrucken. Allen voran Aaron Hilmer, der als Stipe in seiner unglücklichen Liebe zu Jasna (Lisa Vicari) viel Unheil anrichtet.

Und so ist es eben: Eigentlich will keiner wirklich Böses – und doch tut das Leben manchmal sehr weh. „Amour Fou“ ist ein toller „Tatort“, über die Gewalt von Vorurteilen und die Gefahr von Gerüchten, mit überraschendem.„Ich versuche die Nacht aufzugeben“, sagt Nina Rubin zu ihrem Mann. „Aber die Stadt kann ich nicht aufgeben.“ Und so ist es nur folgerichtig, dass der Premiere im Delphi nicht nur großer Beifall folgt, sondern auch ein nächtlicher Ausklang, bei Wein und lauer Luft. In der Meret Becker an ihrem Glas nippt, an ihren Füßen silberne Schuhe. Oder ist es Nina Rubin?