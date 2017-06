Touchdown statt Tore

artikel-ansicht/dg/0/

Es ist nicht gerade das perfekte Wetter, um Sport im Freien anzusehen. Es regnet Bindfäden an diesem Pfingstsonntag. Trotzdem haben sich rund 100 Zuschauer auf der Sportanlage am Wasserturm in Eberswalde-Finow eingefunden - mancher Fußball-Verein wäre neidisch. Bei schönem Wetter kommen rund 250 und mehr. Der Football hat längst eine Fangemeinde in Eberswalde.

Die Eberswalder Landesliga-Footballer, die derzeit auf Rang zwei in der aus fünf Mannschaften bestehenden Liga rangieren, haben im Heimspiel Männer von der Küste zu Gast. Die "Stralsund Pikes" sind da, eine noch junge Mannschaft, die erste Erfahrungen im Ligabetrieb sammelt.

Zugegeben, wer sich noch nie mit dem Thema American Football befasst hat, der versteht erstmal - gar nix. Mal wird der Ball getragen, geworfen, mal getreten, es wird geblockt und getackelt, was das Zeug hält. "Ja, so ging mir das am Anfang auch, da habe ich nichts verstanden", erklärt Zuschauerin Susann Weigel. Ihr Freund Kai Scholz wechselte 2014 vom Fußball zum American Football, spielt bei den Warriors. Freundin Susann ist bei jedem Spiel dabei. "Ich finde es toll, dass er gewechselt ist. Fußball fand ich schon immer langweilig. Football bietet viel mehr, mehr Action, ist vielseitiger, interessanter und schneller und es gibt mehr Körperkontakt." Noch heute, gibt die frühere Handballerin zu, kann sie noch längst nicht alle Spielzüge. "Es gibt wahnsinnig viele, mit sehr komplizierten Namen. Wenn ich das mit meinem Freund an der Playstation spiele, habe ich immer nur Fragezeichen in den Augen", sagt sie lachend.

Aber es geht hier auf dem Nebenplatz in Finow nicht nur um den reinen Sport. "Bei uns ist das immer wie ein großes Familienfest", sagt Warriors- Headcoach René Lüdecke. Man kennt sich und verbringt einen tollen Nachmittag zusammen. Die Spieler, die gerade nicht an der Reihe sind, flachsen herum - hier ist es nicht verbissen, hier haben alle Spaß. Sogar die Stralsund Pikes, die am heutigen Tag keine Schnitte haben und am Ende mit 7:82 verlieren. "Die Spikes sind heute da, wo wir vor 13, 14 Jahren waren", weiß Alexander Kohl. Er spielte früher selber bei den Warriors, musste sich dann aber zwischen Football und Fußball bei seinem Verein SV Lichterfelde entscheiden. "Ich wurde in dem Jahr gerade Kapitän bei Lichterfelde und habe mich daher für Fußball entschieden", berichtet er. Verbunden blieb er dem Football trotzdem, ist jetzt bei den Heimspielen am Mikro und hält die Zuschauer über das Geschehen auf dem Spielfeld auf dem Laufenden, so dass auch Nicht-Kenner alles verfolgen können. "Das Tolle am Football ist der Teamgeist, auch bei den Leuten im Hintergrund", findet er.

Der 23-jährige Felix Krüger spielt als Tight End bei den Warriors seit er 15 ist. "Es ist egal, ob du dick oder dünn, groß oder klein bist. Es gibt hier für jeden eine Position, auf der er spielen kann", erklärt er, warum er Football so liebt. Und er bringt es mit einem Satz auf den Punkt: "Football ist einfach der tollste Sport der Welt."