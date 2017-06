artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Stammgäste hatten sich gleich ihren eigenen Klappstuhl mitgebracht, denn sie wussten: Wenn der Müllroser Musikverein auf der Seepromenade am Großen Müllroser zum traditionellen Promenadenkonzert einlädt und damit die Saison der Seekonzerte unter freiem Himmel einläutet, dann sind Sitzplätze rar. Das galt am Montag umso mehr, als in diesem Jahr auch das Wetter mitspielte und gleichsam ein Titel des Musikvereins, den die Musiker extra für den Auftakt einstudiert hatten, als Motto über den zwei Stunden Musikgenuss stehen konnte: "Wochenend und Sonnenschein".

Es war nicht der einzige neue Titel im Repertoire der Musiker. Gemeinsam mit Dirigentin Christine Machus fanden sich gleich acht neue Stücke im Programm. "Wir haben im Winter viel geprobt", sagte lachend Wolfgang Schaller. Der Müllroser spielt in dem Ensemble nicht nur das Schlagzeug, sondern hat einmal mehr launig durch das Programm geführt. Das Neue ist nicht selbstverständlich. Denn für jedes Stück muss ein kompletter Orchestersatz Noten gekauft werden. "Noten sind sehr teuer. Das ist bloß dank der Spenden von Sponsoren möglich", erklärte Wolfgang Schaller und rührte damit im Wortsinn die Werbetrommel. Denn vor dem Orchester stand eine als Spendenbox umfunktionierte Trommel.

19 Mitglieder hat der Musikverein, der ein großes Einzugsgebiet hat. "Zwei kommen aus Müllrose. Ich bin einer davon", sagt Wolfgang Schaller lachend. Wer mitspielen will, ist willkommen. Proben sind jeweils freitags ab 19.30 Uhr im Rathaus. Einzige Voraussetzung: Spaß an der Musik, frei nach dem Eröffnungstitel des Konzerts: "Mit Musik geht alles besser". Den Spaß vermittelten die Musiker am Montag - und auch in den kommenden Wochen: Denn weitere sechs Seekonzerte stehen an. Abschluss ist der Müllroser Zapfenstreich am 26. August.

Die nächsten Konzerte: 18. Juni am Katharinensee, 2. Juli an der Marina Schlaubetal, 23. Juli am Gasthaus am Kanal, 6. August an der Seepromenade.