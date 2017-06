Nach Kontrolle in Haftanstalt gebracht

artikel-ansicht/dg/0/

Beetz (OGA) Richtig Pech hatte ein 53-Jähriger am Samstag bei einer Verkehrskontrolle bei Beetz - er wurde von dort direkt in eine Haftanstalt gebracht. Eigentlich war es nur eine Routinekontrolle. Doch weil sich der Mann dabei mit einem falschen Führerschein auswies, forschten die Beamten nach. Dabei stellte sich heraus, dass ihm nicht nur das Führen von Kraftfahrzeugen gerichtlich untersagt worden war, sondern nach ihm auch gefahndet wurde. Also wurde er sofort festgenommen und in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht. Der Führerschein wurde von den Beamten beschlagnahmt.