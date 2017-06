Regenschlacht beim Pfingstsportfest

artikel-ansicht/dg/0/

Schönow (MOZ) Ein ungnädiger Wettergott hat das traditionelle Schönower Sportfest mit viel Regen überschüttet. Erst gegen Ende des Tagesprogramms hörte es auf. Am Pfingstsonntag strömen sonst etwa 1000 Besucher in die Friedrich-Baumgarten-Sportstätte - das war dieses Mal nicht so.

Der Veranstalter hatte sich mit der Vorbereitung so viel Mühe gegeben, an alles und jeden gedacht. Denn nicht nur der Sport steht bei diesem jährlichen Höhepunkt im Vordergrund, sondern auch ein großes Rahmen- und Bühnenprogramm für Jung und Alt.

Zum Fußballturnier traten vier Mannschaften im Modus "jeder gegen jeden" an. Das zweite Team des Schönower SV setzte sich ungeschlagen mit sieben Punkten an die Spitze. Die Mischung aus Spielern der Zweiten, Alt-Herren und Junioren harmonierte sehr gut miteinander und hatte mit Keeper Sebastian Nauendorf einen starken Rückhalt. Sie nahm - wenn auch überraschend, aber verdient - den Pfingstcup der Firma TSH Schwedt in Empfang. Da die erste Vertretung des Schönower SV, bei der einige Stammspieler fehlten, nur einmal gewann und sich zweimal torlos trennte, kam sie auf Platz 2. Dritter wurde Kreisoberligist Heinersdorfer SV, der auf drei Punkte kam, weil er nur gegen den Kreisligisten LSV Zichow gewann (2:1), dann aber zweimal verlor.

Der LSV belegte den vierten Platz. Ein Zähler nach einem 0:0 gegen Schönows Erste sprang heraus. Zwischenzeitlich spielten die D-Junioren der SpG Schönow/Passow gegen den FC Schwedt und unterlagen 0:10.

Beim Volleyballturnier waren elf Mannschaften in drei Gruppen auf drei Feldern am Start. Nach einer Vor- und Zwischenrunde qualifizierten sich die SSV PCK Schwedt, Borussia Criewen und der VfB Gramzow für die Endrunde um den Turniersieg, in der nochmal jeder gegen jeden antrat. Weil sich die SSV PCK mit 2:0 (40:21 kleine Ballpunkte) gegen Gramzow und 1:1 (29:23) gegen Criewen durchsetzte, gewann sie dieses Turnier. Borussia Criewen musste sich nach dem 1:1 gegen PCK und 2:0 (32:25) gegen Gramzow mit Rang 2 begnügen. Für die Gramzower war der dritte Platz ein großer Erfolg. Auf den weiteren Plätzen folgten die Schwedter Teams UPM, Wassersport, Patchwork sowie dahinter Szczecin, Bistros, Criewen II, Schönower SV und die Flemsdorfer Haie.

Das Bühnenprogramm lief auf Grund der fehlenden Gäste nur schwer an. Unterhaltungskünstler wie ein Zauberclown und Sängerin Kathrin Schlenstedt hatten einen schweren Stand mit wenig Publikum. Doch als Beppo Pohlmann von den Gebrüdern Blattschuss auftrat, schloss Petrus endlich seine Schleuse. Pohlmanns Begrüßung lautete deshalb "Schön, dass ihr die Dusche ausgemacht habt." Mit seinem Musik- und Comedy-Programm "Ich war mal schön" heizte er dem nun zahlreichen Publikum ein. Und das erinnerte sofort an Lieder wie "Kreuzberger Nächte sind lang" oder "Wo ist mein Geld nur geblieben?". Sofort wurde mitgesungen und es kam richtig gute Stimmung auf, die den Tag noch etwas rettete. Auch die Sagways kamen nun endlich zum Einsatz. Selbst die Hüpfburg, das Trampolin und die Rutsche konnten noch in Beschlag genommen werden. Die Verkaufsteams des Kuchen- und Bowle-Standes sowie die Tombola-Los-Verkäuferinnen ließen sich den Tag nicht vermiesen, waren gut gelaunt - machten eben das Beste daraus. Das riesige Kuchenbüfett ist ja mittlerweile ein besonderes Highlight. Bei der Party am Abend legten zwei DJs auf und sorgten für gute Tanzmusik sowie Stimmung bis in den frühen Morgen.