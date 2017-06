Letzte Aktion bringt den Sieg für Altlüdersdorf

artikel-ansicht/dg/0/

Altlüdersdorf (GZ) Es sollte ein entspanntes letztes Saisonspiel werden zum Abschied von SVA-Trainer Mike Frank. Doch am Ende war es Spannung pur bis zum Schlusspfiff. In der Nachspielzeit machte der Fußball-Oberligist aus Altlüdersdorf den 3:2-Erfolg über Victoria Seelow perfekt.

Der SVA fand schneller in die Partie, und ein herrlicher Spielzug über die rechte Seite führte sofort zur Führung. Torjäger Hassan Salhab war zur Stelle (6.).

Auch in der Folgezeit hatte der Gastgeber die klareren Möglichkeiten. Aber Sven Marten (9.), Ricky Djan-Okai (21.) und auch Szymon Sidorowicz (27.) brachten das Leder nicht im Tor unter. Da sich auch Seelow gut präsentierte und durchaus über die Außen, vor allem Pawel Piotr Noga, gefährlich wurde, sahen die Zuschauer ein ansehnliches Spiel zum Saisonausklang.

Nach einer Ecke durften dann auch die Gäste jubeln. Nach einem aus Altlüdersdorfer Sicht zu kurz abgewehrten Ball fackelte Mariusz Wolbaum nicht lange und zog aus 18 Metern ab (32.) - 1:1.

Auch im zweiten Abschnitt kam der SVA zunächst besser in die Spur. In der 46. Minute hielt der polnische Gästetorhüter Rafal Lopusiewicz zweimal klasse gegen seinen Landsmann Sidorowicz (46.). Eine Minute später war der Keeper aber machtlos gegen den Direktschuss von Djan-Okai nach Eingabe von Owczarek (47.). Wenig später foulte SVA-Kicker Sidorowicz Gegenspieler Wolbaum im Strafraum. Der gefoulte trat selbst an, und SVA-Schlussmann Selvedin Begzadic hielt (51.). In der 55. Minute folgte die nächste "Dummheit" von Sidorowicz. Selbst in die Zange genommen, riss er einen Gegenspieler um. Gelb-Rot war die Folge.

Im Anschluss drängte Victoria zumindest optisch auf den Ausgleich. Der Gast hatte mehr Ballbesitz, wurde aber nie richtig zwingend. Altlüdersdorf kämpfte und es sah lange Zeit so aus, als würde es gelingen, die 2:1-Führung über die Zeit zu bringen.

Dann kam die Nachspielzeit, die es in sich hatte. Plötzlich gab es noch eine Ecke und Seelow schickte das komplette Personal nach vorn - inklusive Torhüter. Und Keeper Lopousiewicz versenkte tatsächlich im zweiten Anlauf den Ball per Kopf zum Ausgleich ins SVA -Tor (90.+1).

Während die Gäste den Punktgewinn sicher zu haben schienen, gab es ein letztes Foulspiel halblinks in Nähe der Außenlinie. Ümit Cicek trat an und zog den Ball mit viel Schnitt in den Strafraum. An Freund und Feind vorbei schlug die Kugel zum 3:2 für den SVA im Kasten ein (90.+3).

Trainer Mike Frank: "Ein toller, wahnsinniger Abschluss. Die 40 Punkte als Ziel sind erreicht und die Bilanz ist fast ausgeglichen. Ich bin zufrieden und erleichtert."

SVA: Begzadic - Sidorowicz, Stoeter (61. M. Moldenhauer), Owczarek, Aktas - Hegert, Sariboga - Marten (86. Saatci), Michajlov - Salhab, Djan-Okai (68. Cicek)

Abschlusstabelle

1. VSG Altglienicke 69:2871

2. FSV Optik Rathenow 94:3370

3. SV Lichtenberg 4788:3360

4. FC Hertha 03 Zehlendorf65:5351

5. FC Anker Wismar60:4350

6. Tennis Borussia Berlin54:3948

7. Malchower SV 9050:6542

8. SV Victoria Seelow 51:4440

9. SV Altlüdersdorf55:5440

10. F.C. Hansa Rostock II 63:7238

11. FC Mecklenburg Schwerin 55:6836

12. Charlottenburger FCH 0648:7633

13. FC Strausberg 36:6325

14. SV Grün-Weiss Brieselang 38:7525

15. SV Germania Schöneiche 38:6823

16. 1.FC Frankfurt 30:8014