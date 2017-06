Geburtstag am Fuße des Eberkrans

artikel-ansicht/dg/0/

Am späten Sonnabendvormittag kommt das Fest nur zögerlich in Gang. Auf der Freilichtbühne geht es erst am frühen Nachmittag los. Noch sind die Radau-Brüder aus Hamburg, die später Rock für Kinder spielen und gerade mal aufbauen, ganz zahm. Beim Ponyreiten, Kinderschminken, Blumentopfwürfeln und an der Bastelstraße warten Standbetreuer auf Gäste.

Gelohnt hat sich aber schon der Einsatz des Traktorkremsers. "Die erste Runde haben wir mit vier Gästen gedreht", sagt Axel Götze. "Die dritte war dann schon richtig voll." Zum ersten Mal setzt das Team vom Familiengarten den Kremser ein, erzählt Götze, der sonst die Bufdis und Hilfskräfte anleitet, heute aber mal Trecker fährt. "Wenn die Kinder sich freuen, macht's richtig Spaß", sagt er.

Es sind die kleinen und immer mal neuen Attraktionen wie der nun umfunktionierte Traktor, der sonst für alle anfallenden Arbeiten im Landschaftspark gebraucht wird, aber auch die bekannten und großen, die den Familiengarten anhaltend zum beliebten Ausflugsziel machen.

So wie das wieder erstandene Zarenschloss, das im Märchenwald versteckt zwischen hohen Bäumen prunkt. Erst seit wenigen Tagen kann das Kletterschloss mit den Kuppeltürmen aus Kupferblech wieder erklommen werden. Nach 15 Jahren hätte der TÜV nicht mehr mitgespielt. Für 90 000 Euro ließ die Stadt es neu errichten. "Eigentlich ist es noch besser als das alte", findet Jule (12) aus Marienwerder. "Es ist neuer und im Gang gibt es bessere Elemente." Sie ist am Sonnabend mit der ganzen Familie und Gästen da. "Ich finde es ja gut, wenn das Alte noch genutzt wird. Gerade für Kinder ist es schön hier", sagt Anett Hippe aus Sachsen über den Familiengarten. Und auch Jules Vater, der zur Landesgartenschau das letzte Mal da war und nur gekommen ist, "weil alle anderen touristischen Attraktionen abgegrast sind", sagt: "Schön, dass es das gibt."

Zu etwa 95 Prozent ist die Anlage original erhalten. So verlangten es die Förderbestimmungen für das Areal, das die Stadt nach der Landesgartenschau bis 2017 weiter zu betreiben hatte. Die Gefahr, dass der Familiengarten danach geschlossen werden könnte, ist längst vom Tisch. "Die Abstimmung mit den Füßen spricht für sich", sagt der zuständige Amtsleiter Uwe Birk. "Schließlich haben wir etwa 100 000 Gäste im Jahr." Ziel sei es, die Zahl auf 150 000 zu steigern. Über das Zukunftskonzept der Anlage beraten die Stadtverordneten demnächst.

Wenn neue Attraktionen hinzukommen, ist bestimmt auch Heiko Boecker (45) aus Liepe wieder zum Abenteuertag in Familie da. Seine drei Söhne haben am Sonnabend gerade den Eberkran erklommen. "Ich konnte fast die ganze Stadt sehen", sagt Franz (12). "Es ist cool hier", sagt Karl (11). Vorher sind die Jungs im Tretboot durch die unterirdischen Betriebsarchen geglitten, in denen einst Maschinen abgekühlt wurden. "Es lohnt sich, immer mal herzukommen", sagt Boecker. "Heute versuchen wir, hier alles mitzunehmen."

Sie gehören am Ende zu den 1300 Besuchern, die am Sonnabend mitgefeiert haben. Am wegen des Wetters besucherschwachen Sonntag haben außerdem die Schwärzefüße ein Jubiläumskonzert zu Ehren des Familiengartens gegeben.