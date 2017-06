Singen und Tanzen im Dauerregen

artikel-ansicht/dg/0/

Für den Chor verbanden sich mit dem Auftritt gleich drei Schnapszahlen: Das 66. Konzert war das 33. mit der Bergkapelle Rüdersdorf und das 22., das im Museumshof am Sonnenluch stattfand. Davor waren die Sänger jahrelang im Neu Zittauer Volkshaus zu Gast.

Da war Sascha Böge noch nicht dabei. Der 33-jährige Erkneraner, halb so alt wie die Konzerte, wirkt seit 15 Jahren mit. Ein Lehrer hat ihn einst zum Chorgesang motiviert, und noch heute ist der Familienvater mit Lust und Leidenschaft bei der Sache. Seine Bass-Stimme hat er am Sonntag auch benutzt, um die Moderation zu übernehmen, also die Titel anzusagen. Für den groß gewachsenen Mann gehört der Chorgesang seither zu seinem Leben, und er geht auch jeden Montagabend zur Probe, wenn nicht der Schichtdienst bei den Berliner Verkehrsbetrieben ihm einen Strich durch die Rechnung macht. Nebenbei ist der Vater von zwei Söhnen auch noch Fußballtrainer. Mit seinem Freund Andy Forberger, der die Ziehharmonika spielt, ist Böge der Junior unter den Chorsängern, die ständig Nachwuchs suchen und durch die Zusammenarbeit mit dem Polizeichor sicherstellen, dass sie Auftritte wie an Pfingsten stemmen.

Angesichts des miesen Wetters hatte Chorleiter Steffen Schreiner seine Mannen vor Konzertbeginn auf Improvisation eingeschworen: "Heute wird alles ganz kurzfristig entschieden." Und Vorsitzender Jürgen Damaschke gab als Parole aus. "Wir machen das Beste daraus, wir sind ja nicht aus Zucker gemacht." Während die Bergkapelle unter einem Zeltdach vor der Scheune spielte, sangen die Männer unter der riesigen Kastanie neben dem Kolonistenhaus - die Blätter schützten einige, aber längst nicht alle vor dem Regen. Vor allem Dirigent Steffen Schreiner wäre wohl pudelnass geworden - aber Besucherin Renate Kuscholke, selbst mit regendichter Jacke ausgestattet, hielt einen Regenschirm über Schreiner. Sonst agieren Chor und Kapelle immer auf einer Bühne auf der Rückseite des Kolonistenhauses, so dass die Besucher von den Bierbänken im Garten die Musik genießen können. Die Bänke standen am Sonntag auch da, waren allerdings eher dünn besetzt.

Zu den unentwegten, die sich unter ihre Regenschirme dort hinsetzten, gehörte eine Gruppe von Freunden um Erika und Günter Bache aus Eichwalde. "Wir kommen jedes Jahr hierher", sagten sie quietschvergnügt und schunkelnd. Begeisterung bei Stephan Wapenhans, der die Bergkapelle mit Sandra Würtz als Gesangsduo begleitete, lösten Gisa Engel aus Schöneiche und ihre Freundin Gudrun Klose aus Zeuthen aus. Die beiden tanzten unter ihren Regenschirmen zu den Gassenhauern wie "Tulpen aus Amsterdam", die die Bergkapelle unter Leitung von Markus Mokosch anstimmte. "Wir haben so ein Pfingstkonzert gesucht, die gibt es ja kaum noch", erzählte Gisa Engel. "Seit fünf Jahren kommen wir jedes Jahr hierher." Die SPD Erkner-Gosen-Neu Zittau kündigte nach dem Konzert ein Benefizbowling zugunsten des Chors an, der sonst mit 400 und mehr Gästen rechnen darf.