Trubel beim Rüdnitzer Kinderfest

Rüdnitz (MOZ) Glück im Unglück hatten die Rüdnitzer am Sonnabend. Trotz Nieselregens kamen hunderte Kinder, Eltern und Großeltern auf die Festwiese an der Bahnhofstraße, um beim traditionellen Kinderfest des Bürgervereins dabei zu sein.

Julian Tetzlaff und Vanessa Maahs mühen sich sehr, die Kübelspritze in Gang zu bringen. Ohne das Gerät läuft nämlich nichts an der Station "Löschangriff", die die Jugendfeuerwehr aufgebaut hat und die Teil des Wettbewerbs an diesem Nachmittag ist. Es dauert gute zehn Minuten, bis die Spritze "geladen" ist und das Wasser aus dem Schlauch geschossen kommt.

Der kleine Albert gehört zu den ersten, die ihr Glück versuchen. Dazu braucht der Dreijährige allerdings noch etwas Unterstützung von Mutter Jessica Krüger. Mit vereinten Kräften gelingt es den beiden, mit dem Wasserstrahl durch das Loch der aufgebauten Kirchen-Attrappe zu zielen und den dahinter befindlichen Holzscheit wegzudrücken.

Ein paar Schritte weiter stehen die Frauen und Männer des Schützenvereins Rüdnitz 2000. Irgendetwas mit Zielen sollte ihre Wettkampfstation schon zu tun haben, erzählt Vorsitzender Ivo Walter. So hat der Verein auf der einen Seite eine Torwand aufgebaut, auf der anderen können die Kinder mit Bällen auf Büchsen werfen. Die jeweils erreichte Punktzahl wird in eine Liste eingetragen. "Nachher gibt's eine Siegerehrung mit sehr schönen ersten Preisen, die der Bürgerverein organisiert hat, eine Kinokarte beispielsweise und einen Schwimmbadbesuch", schwärmt der Mann.

"Hier gibt's nur Gewinner", sagt unterdessen Traudchen Müller, die wieder eine Punktzahl in der Liste vermerkt, lächelnd. "Das sind doch Kinder", schiebt sie erklärend hinzu. "Wir sind hier nicht so streng", bemerkt die sympathische Frau augenzwinkernd. "Traudchen ist eben unsere Vereinsmutter", erzählt Ivo Walter. Auf ihrem Grundstück haben sich die 33 Vereinsmitglieder gerade drei Bahnen zum Luftgewehrschießen gebaut.

Bei jedem Kinderfest sind die Rüdnitzer Schützen mit von der Partie. "Wir sind froh, dass die Vereine im Dorf wieder gemeinsam etwas auf die Beine stellen", sagt Ivo Walter. Vor 15 Jahren sei das noch anders gewesen, bedauert er. Da habe jeder mehr oder weniger sein eigenes Süppchen gekocht, erinnert sich auch Traudchen Müller. Mit der Gründung des Rüdnitzer Bürgervereins sei das dann zum Glück anders geworden, sind die beiden froh.

Während die Kinder von einer Wettkampfstation zur anderen hüpfen, eine Runde auf dem Pferd drehen, mit der Feuerwehr oder der Pferdekutsche durch das Dorf fahren, lassen es sich die Erwachsenen bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen gut gehen. Wer will, kann anschließend "shoppen" gehen - gleich nebenan, auf dem Flohmarkt für Kinder- und Babysachen mit immerhin 70 Ständen.