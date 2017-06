artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) "Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch!" Erich Kästner, der Autor von "Emil und die Detektive", hat uns diesen schönen Merksatz hinterlassen. James M. Barries berühmter Peter Pan dagegen will immer Kind bleiben und nie vernünftig werden. In dem Spannungsfeld zwischen Kindsein und Erwachsenwerden spielt das jüngste Kinderstück der Uckermärkischen Bühnen Schwedt. "Peter Pan" hatte am regnerischen Pfingstsonntag in Schwedt unter freiem Himmel auf der Odertalbühne Premiere. Peter Pan flog mit Wendy Darling trotz anhaltenden Regens nach Nimmerland, ins Land des Immer-und-ewig-Kindseins, und direkt in die Herzen der kleinen und großen Zuschauer. Ungefähr 350 schauten sich das Stück an und harrten gebannt aus.