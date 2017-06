Ratlose Kämpfer gegen den Terror

artikel-ansicht/dg/0/

Immer mit einer Plattitüde zur Hand erklärt die britische Premierministerin Theresa May nach dem jüngsten Anschlag: "Genug ist genug". Sie verkündet eine Verschärfung des Kampfes gegen den Terrorismus in Großbritannien. Doch was kann sie wirklich tun? Großbritannien hat schon jetzt die schärfsten Antiterrormaßnahmen Europas. Dank derer wurde in den letzten Monaten ein halbes Dutzend von Anschlägen vereitelt. Das Problem liegt wohl darin, dass es an der Basis zu wenig Kontrollen gibt, um potenzielle Attentäter zu identifizieren. Das zeigen die Erfolge der Mörder in Manchester und London. Diese Personen tauchten alle auf dem Radar der Sicherheitsdienste auf, aber den Alarmmeldungen von Nachbarn und Bekannten wurde nicht nachgegangen.

Großbritannien hat kaum noch einen lokalen Polizeidienst. Die "Bobbies", die einst durch die Nachbarschaft schlenderten, sind zur Legende geworden. Unsere Gesellschaft braucht eine Polizei, die das Vertrauen von Mitbürgern aus ethnischen Minderheitsgruppen besitzt und bei diesen eingebettet ist. Als Theresa May noch Innenministerin war, fielen 20 000 Polizeistellen den rabiaten Sparmaßnahmen zum Opfer.

Ebenso hilflos scheint Mays Verlangen, Internetanbieter zu einer Zensur von Seiten zu verpflichten, die dem Extremismus dienen. Wenn diese Seiten durch die Anbieter geschlossen werden, weichen die Betroffenen einfach auf das "Schwarze Netz" aus. Zudem ist es einfach naiv zu glauben, dass die Attentäter Anleitungen von einer terroristischen Kommandozentrale in der syrischen Wüste bedürfen.

Das Hauptziel, nämlich künftige Nachahmungstaten zu verhindern, ist eine bessere Erziehung und Aufklärung vor allem junger Menschen, die für extremistische Ideologien anfällig sind. Muslimische Geistliche und Religionslehrer benötigen die gleiche finanzielle Unterstützung, die ihren christlichen Kollegen und Kolleginnen zuteil wird.