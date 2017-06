Wenn Pfarrer Ungetaufte segnen

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) 57 Achtklässler der Bernhardinums haben am Pfingstsonnabend im Dom "Take Off" gefeiert - ein ganz eigenes Ritual des Übertritts ins Erwachsenen-Alter.

artikel-ansicht/dg/0/1/1579029/

Die Mehrheit der ostdeutschen Jugendlichen feiert bis heute Jugendweihe, evangelische Christen feiern die Konfirmation, katholische die Kommunion und später die Firmung. Das Fürstenwalder Bernhardinum ist zwar eine katholische Schule, aber viele Schüler sind nicht getauft. Es sind so viele, dass der evangelische Pfarrer Martin Haupt für diese Gruppe vor etwa 15 Jahren - genau weiß er das selbst nicht mehr - in Zusammenarbeit mit seinem katholischen Amtsbruder ein eigenes Format entwickelte, das "Take Off" heißt.

57 Achtklässler und ihre Familien haben das am Sonnabend im Dom wieder gefeiert. Auf die Frage, was das "Take Off" eigentlich ist, stellt Haupt als erstes klar: "Es ist kein Gottesdienst." Ein ausgearbeitetes Konzept gibt es nicht. Worauf Haupt Wert legt: Die Veranstaltung im Dom ist vielleicht der Höhepunkt, aber keineswegs die Hauptsache. Das sind für ihn vier Abende, bei denen er und sein katholischer Partner - seit mehreren Jahren Christoph Zimmermann - mit den Jugendlichen verschiedene Einrichtungen besucht und in Gesprächen mit Mitarbeitern versucht, sie zu sensibilisieren, wie er sagt, und von ihnen etwas abzufordern.

"Wir waren bei den Samariteranstalten, bei der Feuerwehr und auf dem Friedhof", zählt der 15-jährige Calvin Baganz aus Heinersdorf am Sonnabend einige Stationen auf. Vor allem der Besuch bei den Samariteranstalten habe ihn beeindruckt, sagt der junge Mann, der in Anzug und Krawatte an der Seite seines Vaters Jens Pfeiffer und dessen Lebensgefährtin erschienen ist. Wie bei den meisten anderen schließt sich für Calvin eine Feier an. In der Lebenspraxis der Familien, das weiß auch Haupt, ist das "Take Off" ein Äquivalent von Jugendweihe oder Konfirmation - mit Geschenken, Besuchen von Verwandten und Familienfeiern zuhause oder in Gaststätten.

Die Aufforderung, das Leben in die eigenen Hände zu nehmen, etwas daraus zu machen, ist ein Leitmotiv des szenischen und anekdotischen Dialogs, den die beiden Geistlichen etwa eine Dreiviertelstunde lang zelebrieren - unterbrochen von musikalischen Darbietungen, aber auch von Beiträgen von Eltern, die ihre Wünsche an ihre Kinder formulieren, und umgekehrt von einigen Jugendlichen an ihre Eltern. "Danke, dass Ihr uns so weit gebracht habt", heißt es da oder auch: "Wir wünschen Euch, dass Ihr Euch daran erinnert, wie Ihr Euch verliebt habt." Jeder Teilnehmer wird beschenkt, unter anderem mit einem Schal und einem Buchsbaum, und durch Handauflegen gesegnet. Nach 90 feierlichen Minuten verlassen die Jugendlichen in einem Spalier den Dom. "Mal wat anderes", fasst Jens Pfeiffer seinen Eindruck zusammen.