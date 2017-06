Wave-Gotik-Treffen: Schwarz und schräg

artikel-ansicht/dg/0/

Leipzig (MOZ) Friedhofstour und Mittelalter-Rock: Tausende Anhänger der "Schwarzen Szene" trafen sich am Pfingstwochenende in Leipzig.

"Mach dir keine Gedanken darüber, anders zu sein, sondern darüber, dass du normal sein könntest" steht auf dem T-Shirt einer Besucherin. Das Motto passt. Überall ausladende Barockkleider, Korsagen, Netzstrumpfhosen". Menschen im Pferdekostüm, mit Handschellen und Lackstiefeln laufen durch Leipzig. In ihren Augen stecken weiße und rote Kontaktlinsen - und auf ihren Gesichtern liegt viel schwarzes Make-Up.

Wave-Gotik-Treffen Leipzig bleibt für die Anhänger der "Schwarzen Szene" das Maß aller Dinge. Zur 26. Ausgabe des Wave-Gotik-Treffens (WGT) strömten an den Pfingsttagen rund 21 000 Menschen in die sächsische Stadt.

Mittendrin Danny Riestein aus Frankfurt (Oder). Er nimmt einen Schluck Bier und beginnt zu rechnen. "Seit 32 Jahren bin ich in der Szene", erzählt er dann. Es ist sein 25. Wave-Gotik-Treffen (WGT). Wie die vielen Besucher, die das Wochenende nutzen, um mit ihren ausgefallenen Kostümen ein Schaulaufen zu veranstalten, sieht der 45-Jährige allerdings nicht aus. Er hat zwar komplett tätowierte Arme, schwarze lange Haare, eine Lederjacke. Aber kein Make-Up, keine abgefahrene Verkleidung - das wirkt fast schon schlicht neben Männern in Röcken oder Korsagen. Was für ihn und seine Freunde zählt, sei der Spaß. Vor allem die Musik habe ihn damals in die "Szene" gebracht. "Ich war schon in den 1980ern ein Grufti", erinnert er sich.

Gothics, Gruftis, schwarze Szene, Teufelsanbeter, Satanisten? Außenstehende werfen gerne alles in einen Topf. Aber was macht die Szene eigentlich aus? Lydia Benecke, die auf dem WGT Vorträge hält, ist Kriminalpsychologin und selbst ein Teil davon. Sie weiß, dass viele Menschen Vorurteile gegenüber den vermeintlichen Satanisten haben.

"Ich kenne keine Grufti-Satanisten", stellt sie fest. Religiöse oder politische Vorstellungen spielten in der Szene keine Rolle, erklärt sie. "Es geht um gemeinsame ästhetische Vorlieben und ähnliche Interessengebiete, das sieht man ja schon an den Outfits. Und darum, vergängliche und melancholische Aspekte künstlerisch zu zelebrieren", sagt sie. "Ich denke, dass die meisten sich beschreiben würden als Menschen, die nachdenklich sind und sich für Kunst, Malerei, Literatur interessieren."

Aber wie heißt diese Subkultur nun richtig? Das Wort Grufti sei früher oft als abwertende Bezeichnung genutzt worden. "Heute ist das eine selbstironische Selbstbezeichnung", sagt Lydia Benecke. Friedlich, das seien die Gruftis. Das merke man auch jedes Jahr auf dem WGT. "Viele sind übrigens Vegetarier", erzählt sie. "Ich als Psychologin sage natürlich nicht, dass alle gleich sind, aber die meisten sind sehr hilfsbereit untereinander." In der Szene herrsche eine Überrepräsentation an Helferberufen: Erzieher, Ärzte, Altenpfleger. Tendenziell sozial eingestellte Menschen, meint die 34-Jährige.

Sebastian Thiel ist so einer. Er ist Erzieher und zusammen mit Danny Riestein und drei anderen Frankfurtern auf dem WGT unterwegs. Hier könne die Gruppe so feiern, wie es im normalen Alltag nicht möglich sei. Schon der Start in den Tag läuft anders ab als normalerweise. Die Fünf wohnen auf dem Werksgelände der Leipziger Baumwollspinnerei, etwa 40 Minuten vom WGT-Gelände entfernt. Schlafen bis 12, in Ruhe fertig machen, frühstücken. Richtig los geht es für die Frankfurter am Sonnabend erst um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Innenstadt, zum Konzert von Peter Bjärgö.

"Das ist eine sehr geile Location", schwärmt Riestein von dem Saal mit seinen roten Sesseln, durch den die schwermütigen Klänge des Musikers hallen. Kurz darauf sind die fünf auf dem Agra-Festivalgelände. In der Halle 1 bieten verschiedene Shops auf der "Szenemesse" Klamotten und Accessoires an, die das Gothic-Herz höher schlagen lassen. "Das ist wie eine kleine Fantasy-Stadt, die sie hier für ein Wochenende aufbauen", sagt Danny Riestein und schiebt lachend hinterher: "Eine eigenständige schwarze Republik, könnte man sagen."

Und Leipzig hat sich dafür vorbereitet: Es gibt Ausstellungen zur WGT-Geschichte, Rabatte auf alles Schwarze in den Läden sowie für Opernvorstellungen. Georg und Erna aus Belgien kommen gerade aus dem Opernhaus. Er im Anzug, sie mit weißer Jacke, bunt gestreiftem Rock und High Heels - sehr elegant. Vom Gothic-Festival wussten sie nichts, als sie Karten für das Ballett "Die große Messe" kauften. In der Oper trafen sie dann auf ein paar Gothics. "Sie waren absolut freundlich", erzählen die 50-Jährigen.

Für Danny Riestein wird es noch eine lange Nacht. "Früher war alles besser, authentischer", sind er und seine Bekannte San Decay sich einig. Die Szene und die Treffen in Leipzig seien weniger aufgesetzt und schnelllebig gewesen, keine "Faschingsveranstaltung". Doch er will auch weiterhin zum WGT fahren. "Selbst wenn ich irgendwann im Rollstuhl hergeschoben werde."