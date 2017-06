Ein Tag, voll mit Attraktionen

artikel-ansicht/dg/0/

Stremmen (MOZ) Am Sonnabend fand auf dem Sportplatz in Stremmen das erste große Kinderfest der Gemeinde Tauche statt. Mit rund 300 Kindern und Eltern hatte der Veranstalter, der Verein "Stremmener Dorf", gerechnet. Ganz so viele waren bei dem regnerischen Wetter nicht gekommen, aber der Aufwand hatte sich gelohnt.