Tanzen unterm Regenschirm

Zu den Unentwegten gehörten Britt und Andrea aus Fürstenwalde. Britt ist in Briescht geboren und hat noch Mutti Elfriede und Schwester Karin dort. Mit ihrer "besten Freundin Andrea" kommt sie gern heim. "Es sind immer tolle Veranstaltungen hier, und auch der Trödelmarkt ist etwas Besonderes", ist Andreas Motivation, sie zu begleiten. Zum Herrentag waren beide auch in Briescht, und der Regen, der kurz nach 15 Uhr aufhörte, hat sie nicht gestört. "So kalt ist es doch gar nicht", meinte Britt. Sie räumte allerdings ein: "Wir sind heute bei dem Wetter nur wegen der Musik gekommen. Die Nutbush City Live Band kennen wir schon vom letzten Jahr." Andrea bestätigt: "Die Musik ist gut. Man muss sich nur richtig anziehen." Beide Fürstenwalderinnen lieben das Ambiente in der Alten Försterei.

Wer am Sonnabend trotz des Regens in die Alte Försterei gekommen war, gehörte zu den Stammgästen. "Es sind aber auch viele Paddler und Leute vom Campingplatz Zaue dabei", erklärte Sindy Koba. Der Regen ist grundsätzlich kein Problem, denn es gibt Zelte, große Schirme, und dann stehen auch die Galerie und die Scheune für die Gäste zur Verfügung.

"Es war eine richtig kuschlige Stimmung, weil wir alle zusammengerückt sind", lächelte die Hausherrin zufrieden. "Es gibt immer welche, die sich durch nichts abhalten lassen." In der Galerie, wo es richtig gemütlich warm war, hatten sich vor allem Familien in drei Generationen zusammengefunden. Zum Schluss wurde noch eine Stunde drangehängt, damit alle bei dem nun angenehmeren Wetter auf ihre Kosten kommen konnten.