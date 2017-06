Ein ganz schön nasses Trockendock

artikel-ansicht/dg/0/

Voller Einsatz im strömenden Regen: Im Qualifikationsrennen traten die Kanu-Schüler-Drachen (rechts) gegen die HütteBeach-MixedCrew an, in deren Drachenboot auch Flüchtlinge mitpaddelten. Die Kanu-Schüler hatten aber im Ziel klar die Nase vorn.

DJ Egona Niemack versuchte es gleichsam mit einer Beschwörung: "Ihr müsste sagen, es hört auf zu regnen", forderte er die Besucher des Kanalfestes auf. Aber entweder waren die Besucher nicht richtig bei der Sache oder die Aufforderung von Egon Niemack funktioniert nicht: Vor allem am frühen Nachmittag goss es in Strömen. Am Trockendock war es reichlich nass und die trockenen Plätze begehrt.

Zum Beispiel auf dem Kahn von Dirk Triebler. "Wenn es nicht geregnet hätte, hätte ich die Tour nicht mitgemacht", sagte Erika Melchior nach der einstündigen Rundtour. Ihr hat die Fahrt zur Schleuse und zum Hafen sehr gut gefallen. Andere fanden es vor allem im Hafenbereich am Ufer sehr unaufgeräumt, lauter rostige Dinge lägen dort rum, sagte eine Frau. Die Touren an sich findet sie gut. "Das gab es früher auch, aber das ist eingeschlafen." Was nicht ganz stimmt. Denn mit den Fahrten zum Kanalfest beginnt auch die Saison in Eisenhüttenstadt. "Wir bleiben bis Herbst am Trockendock und bieten Charterfahrten an", sagt Dirk Triebler. Es gibt keinen festen Fahrplan, aber wenn sich mindestens zehn Mitfahrer finden, dann wird abgelegt. Die Touren seien unterschiedlich lang und Dirk Triebler verspricht, zu erläutern, was man so entlang des Kanals alles sieht.

Die sportlichen Wettbewerbe waren in diesem Jahr derweil nichts für zarte Gemüter. Die Volleyballer ließen sich nicht vom Regen in ihrer Spielfreude beeindrucken. Die Drachenbootfahrer dagegen mussten gleichsam gegen Wasser von unten und oben ankämpfen. Die singenden Germanen, das Team des Männergesangvereins Fürstenberg, hatte ihre eigene Strategie, mit den Wetterkapriolen umzugehen. Sie stimmten nach dem Rennen, völlig durchnässt, erst einmal fröhlich ein Lied an.

Am Ufer beobachtete derweil Janet Lippmann die "Kanu-Schüler-Drachen", die Nachwuchsmannschaft des Vereins Kanucentrum 1957. "Da fährt mein Sohn mit", verriet sie. Sie ist ganz begeistert von der Kinder- und Jugendarbeit im Verein und nutzt die Gelegenheit beim Nachwuchs für den Kanu-Sport in Eisenhüttenstadt Werbung zu machen.

In der Endabrechnung konnte in diesem Jahr auch der Regen nicht die Spreeteufel aus Beeskow stoppen. Einmal mehr holten sie sich den Sieg vor den Rückwärtsfahrern vom Ruderclub und den "Gefährlichen Wildenten", dem Team der Gebäudewirtschaft.

Mehr spaßig ging es beim Badewannenrennen zu. Einmal mehr holte sich Matthias Retzer ungefährdet den Sieg mit einer Trettschaufel-Badewanne, die Auszubildende von ArcelorMittal gebaut haben.

Schwach besucht war die Abendveranstaltung am Sonnabend - die Konkurrenz war zu groß. Am Sonntag dröhnte die Musik dagegen bis weit in die Nacht hinein.