Südeuropäische Leichtigkeit zur Seelower Shoppingnacht

Seelow (MOZ) Es hatte schon etwas romantisches zur Schoppingnacht am Freitag: Die Frankfurter Straße war gesperrt und statt des Autoverkehrs standen blumengeschmückte Tische auf der Fahrbahn, an denen gut gelaunte Seelower saßen. Auf der großen Tanzfläche zeigten erst die Models der Boutique "Mode für Sie" von Ute Reiche, was die Kreistadtdame so trägt. Für jede Alters- und Gewichtsklasse gab es da tragbares für den Alltag und den festlichen Anlass. Viel Beifall erhielten die Tänzerinnen der Candy-Showtanzgruppe für ihr Können. Das Publikum nutzte am späteren Abend die Möglichkeit, nach den Anleitungen eines Tanzlehrers selbst das Tanzbein zu schwingen. Während es ringsum in den Läden brummte, wie im Buchladen Guderjahn, wo es auch Erdbeerbowle gab, im Schuhhaus Richter oder beim Juweliergeschäft Göbel, das sein 55. Jubiläum feierte, übten sich die Paare auf dem Straßentanzboden im Walzertakt und Tangoschritt. Das brachte eine südeuropäische Leichtigkeit in die märkische Kleinstadt, die man ihr sonst gar nicht zutrauen würde.