artikel-ansicht/dg/0/

Neuhardenberg (MOZ) In Neuhardenberg, Wilhelmsaue. Falkenhagen und Lebus wurden am Sonntag 16 Jugendliche konfirmiert. Einige wurden zuvor getauft. In Neuhardenberg waren das Celine Beetz, Henrike Rollinger, Mary-Jane Skopiak und Alexander Alm.

artikel-ansicht/dg/0/1/1579046/

Nach der Taufe: Neuhardenbergs Pfarrer Thomas Krüger mit Mary-Jane Skopiak aus Seelow am Taufbecken in der Schinkel-Kirche. Kurz darauf erfolgte gemeinsam mit drei anderen Jugendlichen die Konfirmation.

Nach der Taufe: Neuhardenbergs Pfarrer Thomas Krüger mit Mary-Jane Skopiak aus Seelow am Taufbecken in der Schinkel-Kirche. Kurz darauf erfolgte gemeinsam mit drei anderen Jugendlichen die Konfirmation. © Johann Müller

"Willkommen an Bord!" - Das war der Tenor der Predigt von Pfarrer Thomas Krüger im Schiff der Schinkel-Kirche Neuhardenberg. Das weiße Gotteshaus, das vor 200 Jahren zum 300. Reformations-Jubiläum eingeweiht worden war, war am Sonntag voller festlich gekleideter Leute. Sie alle freuten sich, dass sich Celine Beetz aus Ludwigslust, Henrike Rollinger aus Platkow, Mary-Jane Skopiak aus Seelow und Alexander Alm aus Neuhardenberg zu ihrer Taufe bekannten und nun "erwachsene" Mitglieder in ihren jeweiligen Kirchgemeinden sind. Für Mary-Jane Skopiak gab es zuvor noch die Taufe. Sie wurde willkommengeheißen in der christlichen Gemeinschaft. Und passend zum Reformationsjubiläum wurde aus der Apostelgeschichte des Lukas zitiert, in dem vom Pfingstwunder berichtet wird, als alle plötzlich die Frohe Botschaft in ihrer Muttersprache hörten.

Zum Liedtext von "Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt", machte Pfarrer Thomas Krüger die Herausforderungen deutlich, die die heutige Zeit an die Gemeinden stellt. Von den "Schiffsbesatzungen" werde es abhängen, ob das gemeinsame Boot im Hafen bleibt oder sich aufmacht und die Herausforderungen annimmt; ob es dauerhaft auf Sparkurs bleibt oder den Wind nutzt, um zu segeln. In den Konfirmandenstunden und vor allem bei den gemeinsamen Fahrten nach Dresden und Görlitz hatten die Jugendlichen um Antworten gerungen, die auch für den weiteren Kurs des Lebens wichtig seien, erklärte der Pfarrer. Als Beispiel dafür, dass es im Leben nicht immer planvoll verläuft, in Vertrauen und Gemeinschaft aber doch Lösungen gefunden werden, nannte er das Erlebnis, dass das Jugendhotelschiff des CVJM in Dresden wegen des niedrigen Wasserstandes der Elbe nicht rechtzeitig von der Werft nach Elbflorenz zu kommen drohte. Zur Erinnerung an ihre Konfirmation erhielten die vier Jugendlichen vier Schiffsmodelle und Losungen, die sie nun ein Leben lang begleiten werden. Die Kirche soll ihr Kompass sein.

Der Tauf- und Konfirmationsgottesdienst war zugleich der erste, an dem der Neuhardenberger Kirchenchor wieder mitwirken konnte. Nachdem die einstige Leiterin die Aufgabe abgegeben hatte, hat sich nun Katrin Wacker aus Neuwustrow bereiterklärt, das Ensemble musikalisch zu verstärken. Ein Glücksumstand, wie die Gottesdienstteilnehmer erleben konnten. Sehr passend zum jugendlichen Anlass des Gottesdienstes brachten die Sänger Gospel zu Gehör, so dass man sich fast verlasst sah, aufzustehen, um mitzuklatschen und mitzutanzen.