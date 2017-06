Handwerk aus neuer Perspektive

artikel-ansicht/dg/0/

Altranft (MOZ) Hannes Grap, Tischler aus Altranft, hat am Pfingstsonntag den Siegerring des ersten Oderbruch-Ringmarktes auf dem Berg-Schmidt-Hof des Oderbruch-Museums Altranft errungen. Mit nur einem Ring lag er am Ende in der Besuchergunst vor der Keramikerin Inge Müller aus Vevais.

Einen Ansturm konnte der erste Oderbruch-Ringmarkt in der 1805 errichteten Scheune des Berg-Schmidt-Hofes am Sonntag in Altranft nicht verzeichnen. Das war wohl dem bis zum Nachmittag anhaltenden Dauerregen geschuldet. Aber wer weiß, wofür das gut war. Denn so äußerten sich Organisatoren, Teilnehmer und Besucher sowohl zwischendurch als auch am Ende zufrieden. Vielleicht, weil nur wirklich Interessierte gekommen waren und dann in Ruhe das Gespräch zum Beispiel mit Amelie und Franziska Wetzlar vom Milchschafhof Pimpinelle suchen konnten. Diese präsentierten nicht nur einen Käse in Ringform zu dieser besonderen Handwerksmesse, sondern hatten Käse auch kunstvoll auf Leinwand gebracht und mit Hilfe von Wolle für modische Ohrringe genutzt.

Lars Fischer vom Programmbüro des Oderbruch-Museums Altranft führte durch die Veranstaltung mit zwei Vorstellungsrunden. Im Publikum begrüßte er unter anderem Uwe Hoppe, den Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Frankfurt (Oder). Dieser machte darauf aufmerksam, dass der Ring für die Ewigkeit und Unendlichkeit stehe, keinen Anfang und kein Ende habe. "Danach sehnt sich der Mensch", sagte Hoppe und fügte hinzu: "Wir wünschen uns ein langes Leben und Beständigkeit, dass vieles in Form bleibt."

Mit dem Oderbruch-Ringmarkt wolle man aber auch darauf aufmerksam machen, dass ein Handwerker heute nicht mehr von seinem Dorf allein leben kann. "Er muss vielmehr hinaus in die Welt und seine Kunst und sein Dorf vermarkten", so Uwe Hoppe weiter.

Ringe - die konnten Besucher auch auf zwei Leinwände malen. Im Musizierkreis überraschte Kenneth Anders vom Museum mit einer singenden Säge und lud gemeinsam mit Daniela Friedrich (Akkordeon) und Gudrun Anders (Violine) zum Mitsingen ein. Und mit einem Metallring pro Gast durfte auch abgestimmt werden, welcher Ring der Teilnehmer der Beste ist.

Platz drei ging dabei an Peter Herbert. Der Senfhersteller aus Neulewin hatte sichtlich Spaß am Querdenken, wie er sagte. Für seinen Loosen Senf in Ringform brauchte er wohl auch so viele Helfer wie kein anderer. Gemeinsam aber hätten sie das Problem, Senf in Ringform zu bringen, gelöst. Dass die an sich schon konservierte Masse durch das Räuchern im Naturdarm noch einmal konserviert wurde, zählte Peter Herbert zu den verrückten Dingen, die im Zusammenhang mit der Aufgabe standen und vielleicht sogar noch eine Fortsetzung finden. So gehörte sein Dank nun "all den schrägen Menschen mit schrägen Ideen".

Das Brettspiel "Quarto!" ihrer Enkel hatte unterdessen Inge Müller inspiriert. Die Keramikerin präsentierte eine Gartenversion mit weißen und hellblauen Figuren und wurde dafür mit Platz zwei belohnt.

"Lokalmatador" Hannes Grap war über den Siegerring sichtlich überrascht und ließ sich dann erst einmal ein Stück Frankfurter Kranz schmecken, wobei er seine Vorliebe zu Krokant nicht verhehlen konnte. Versucht hatte er sich an gleich mehreren Ringen und der Blume des ewigen Lebens. Ohne die Präzision seiner Maschinen hätte er seine Ideen aber kaum umsetzen können, gab er offen zu.

Und nicht nur Sven Ahlhelm, Mitinitiator und Holzgestalter aus Trampe, wünschte sich für die Neuauflage des Oderbruch-Ringmarktes 2018 noch mehr Handwerker und Künstler als Teilnehmer - gern bei Sonnenschein und auch mehr Besuchern.