Wasserspritzen, Zuckerwatte und einfach Spaß

Frankfurt/Rosengarten (MOZ) Viele Feste für die Kinder fanden am langen Pfingstwochenende statt. So lud das Spitzkrug Multicenter die kleinen Frankfurter am Sonnabend ein. Zuckerwatte, Kinderschminken und eine Hüpfburg sorgten für Abwechslung. Anstehen musste man gar für die lustigen Luftballonfiguren. Thomas Schmidt ist extra mit seinen Kindern aus dem Oderbruch ins SMC gekommen. "Es macht den Kleinen wirklich Spaß", erklärt er. "Schöner Nebeneffekt, man kann gleich noch den Wochenendeinkauf erledigen", freut er sich. Auch die fünfjährige Amy ist begeistert auf dem Spielparcours unterwegs.