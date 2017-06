Zum Abschied viele Tor-Geschenke

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Den Abschied von der Fußball-Oberliga Nord und vom Betreuer-Trio hatte sich der 1. FC Frankfurt mit dem kleiner gewordenen Häuflein Sympathisanten anders vorgestellt. Am Ende setzte es am 30. und letzten Spieltag eine 3:6 (0:1)-Heimklatsche nach desolater Defensivpräsentation gegen den FC Mecklenburg Schwerin.

Anfangs war es ein Vergleich der verpassten und verpatzten Möglichkeiten auf beiden Seiten. Auf Frankfurter Seite vergaben Pawel Zielinski, Felix Matthäs und Lars Wiedenhöft gute Chancen, bei Schwerin sündigten Tim Schmal und David Laudan gleich zweimal. Doch Tino Wittkowski schoss zumindest die Gäste in Führung. Nach dem Seitenwechsel beim Stand von 0:1 war es ein Spiel der großzügigen Geschenke von Gastgeber und Gast. Die konnten sich die Mecklenburger allerdings nach hoher 5:0-Führung auch leisten.

Die Trainer wollten sich danach auch nicht groß zum Verlauf äußern. Enrico Neitzel feixte mehr innerlich, lobte nach außen sachlich-ehrlich den "tollen, neuen Funktionskomplex mit Tribüne". Nur das hatte und hat Oberliga-Niveau. Die 22. Niederlage der Oderstädter - die torreichste noch dazu - war so gesehen fast nur ein Abbild der gesamten Saison. Willkommen Brandenburgliga mit mehr als nur drei Siegen!

Patzer von Dennis Hildebrandt (zum 0:2) und Kevin Richter (zum 0:5) ebneten den Schwerinern in Gestalt der Torschützen Thomas Friauf und Felix Michalski den Weg zum verdient hohen Erfolg. Ein Riesendebakel ähnlich wie beim 1:7 in Rathenow drohte. Mit Kopfballtoren von Felix Matthäs und Erik Huwe jeweils nach Eckstößen von John Lukas Sauer sowie einem von Artur Aniol sicher verwandelten Foulelfmeter verhinderte der 1. FCF ein noch größeres Fiasko.

Neben Trainer Robert Fröhlich und Assistent Ronny Pesch sowie Manager Marian Pochanke wurde zum letzten Spiel auch Verteidiger und Cottbus-Student Dennis Hildebrandt verabschiedet. Der 24-Jährige wechselt nach 19 Jahren beim Frankfurter Verein (!) zum Brandenburgliga-Spitzenreiter VfB Krieschow. "Die ewigere Fahrerei schon zum Training kostete Zeit und Geld", begründete der lang aufgeschossene Defensivmann. "Den Abschied hatte ich mir anders vorgestellt", grämte er sich noch lange hinterher über seinen ungeschickten Zweikampfversuch mit Tino Witkowski (51.) und die große Klatsche.

Opa Günter Reppin (79) aus Falkenhagen hatte seinen Enkel Dennis von Kindesbeinen an begleitet und beobachtet. "Er hätte einen besseren Abschied verdient als das heutige Ergebnis", bedauerte er. Die Gründe für die wiederum schwache Oberliga-Saison sieht er unter anderem im Weggang von vielen Akteuren vor allem nach Seelow und in den wirtschaftlich begrenzten Möglichkeiten der Stadt hinsichtlich von sicheren Jobs. "In der Führung der Mannschaft wurden auch Fehler gemacht", schob er hinterher.

Auch FCF-Präsident Markus Derling will nichts schönreden. "Der Abstieg ist eine Niederlage für alle im Verein", äußerte er in der Pressekonferenz. Die Mannschaft werde im Wesentlichen zusammenbleiben. Die abschließenden Gespräche führe man derzeit, auch in der Frage nach dem neuen Trainer (Peter Flaig?). "Ein Vertrag ist noch nicht unterschrieben", so Derling. Seine Vorahnung: "Die Brandenburgliga wird kein Durchstarten nach oben!"

Frankfurt: Reschke - Richter, Hildebrandt (86. Weiss-Motz), Huwe, Wiedenhöft - Florian Matthäs (61. Grothe), Herzberg - Zielinski, Felix Matthäs (73. Aniol), Fiebig - Sauer

Schwerin: Ellenschläger - Schmal, Laumann, Gorkow, Wandt - Arnheim (70. Schilling), Bohmann, Wittkowski, Kaminski, Laudan (59. Wegener) - Friauf (65. Michalski)

Tore: 0:1 Tino Wittkowski (36.), 0:2 Thomas Friauf (51.), 0:3 Wittkowski (54.), 0:4 Friauf (61.), 0:5 Felix Michalski (67.), 1:5 Felix Matthäs (71.), 2:5 Artur Aniol (Foulstrafstoß/75.), 2:6 Hannes Wandt (77.), 3:6 Erik Huwe (85.)

Schiedsrichter: Denis Waegert (Berlin) - Zuschauer: 110

¦ Jens Krüger (ehemaliger Frankfurter, jetzt Bad Herrenalp/bei Karlsruhe): "Ich mache Urlaub hier und gucke mir gern mal Fußballspiele an. Meine Meinung: Mit neun Toren ist viel passiert, aber es sind zwei, drei zu viel für Frankfurt."

¦ Jasmin Treutel (trainiert als Torhüterin der 1. FCF-Frauenmannschaft mit den männlichen Kollegen): "Mit den Trainern Robert Fröhlich und Ronny Pesch hatte sich die Motivation im Team verbessert. Es war zu spüren, dass sie gemeinsam etwas ändern wollten. Die Spieler waren trotz der Niederlagen weiter motiviert. Ich wünsche dem Team, dass eine Struktur entsteht, so dass es spätestens in zwei, drei Jahren wieder in der Oberliga spielen kann."

¦ Meinhard Gutowski (Fan und Unterstützer): "Das war eine enttäuschende Saison. Die neuen Spieler haben den erhofften Aufschwung nicht gemeistert. Mir scheint es, dass die Harmonie zwischen Vorstand, Trainern und Mannschaft nicht stimmt. Warum verlassen so viele Spieler den Verein? Die Brandenburg-Liga wird auch nicht leicht."

¦ Daniel Heck (Ordner): Die Frankfurter und meisten angereisten Fans waren in der Saison ruhig. Mit den Fans von Tennis Borussia Berlin und Hansa Rostock hatten wir etwas Arbeit. Wir konnten verhindern, dass die Rostocker Pyrotechnik zünden."

¦ Reinhard Henning (Präsident des FC Mecklenburg Schwerin): "Für uns als Aufsteiger war es eine erfolgreiche Saison. Wir sind Elfter, haben fast die angestrebte Punktzahl erreicht. Die Bedingungen hier in Frankfurt und die guten Kontakte auf Vorstandsebene kann man wirklich herausstellen."