Improvisation in Ton und Bild

artikel-ansicht/dg/0/

Buckow (MOZ) "Fest steht nur der Anfang", sagt Hermann Naehring vor Beginn der Vernissage am Sonnabend und schmunzelt spitzbübisch. Was danach und nach dem Stück aus der klassischen amerikanischen Jazzszene im zweiten Teil folge, da lasse er sich inspirieren. Vom Publikum, vom Raum, natürlich auch von den Bildern.

artikel-ansicht/dg/0/1/1579053/

Es ertönt der dunkle Klang eines großen Tambourins, während Naehring langsam durch die Sitzreihen nach vorn zu seinem Percussions-Instrumentarium geht. Schlagartig ist es still in der Galerie "Zum Alten Warmbad". Der Raum ist plötzlich nur noch Klang, dessen Tonlage wechselt, wie auch die an- oder abschwellende Lautstärke, der Rhythmus. Dann der große Gong, dessen voller, warmer Klang sich wie ein Mantel um die Zuhörer legt ...

Der excellente Percussionist, dessen Finger, Hände, Arme und Schlägel auf den aus unterschiedlichsten Regionen der Welt stammenden Schlag- und Rhythmusinstrumenten zu Hause sind, einerseits. Auf der anderen Seite die zurückhaltende, zarte Autorin, die schon zwei Jahrzehnte in der Märkischen Schweiz lebt und sich als Künstlerin annahellwing nennt. Sie hat der Zufall zusammengeführt: ein Zen-Kurs, den der aus dem Märkischen stammende Weltmusiker Naehring bei ihr besuchte.

Plötzliches Aufeinandertreffen, Zufall oder vielleicht sogar glückliche Fügung?, baut Riamara Sommerschuh in ihrer Laudatio eine Brücke zum Motto der Ausstellung "Plötzlicher Nebel" - dem ersten Heraustreten von annahellwing aus dem privaten Atelier.

Dabei entdeckt die Leiterin des Kultur- und Tourismusamtes Märkische Schweiz in der Vorbereitungsphase auf ihren Beitrag auch eher zufällig, dass mit dieser Exposition 25 Jahre seit der ersten Ausstellung in der Buckower Galerie vergangen sind und sie nun die 175. Schau begleiten darf.

Das Wörtchen "plötzlich" impliziere Veränderung, Unerwartetes, Unkontrollierbares und im Zusammenhang mit "Nebel" vielleicht Ungewisses, Unerklärbares, philosophiert sie. Genau das aber zwinge den Autofahrer zum Bremsen, zum genauer Hinschauen, es provoziere den Menschen zum Innehalten, sich berühren zu lassen.

Den Bildern der annahellwing wohnt etwas von all dem inne. Dem gar nicht dummen Esel, der ein Wasser im Kahn überquert - wohin geht die Reise? Den Fischen, von deren silberner Haut der natürliche Glanz nach dem Aufschneiden, Ausnehmen geschwunden ist - plötzliches Aus. Dem Akt, der die Phantasie beflügelt. Der Taube, dem Engel, dem Schilf. Nichts Festgelegtes, eher Ahnungsvolles.

So wie die Improvisationen des Multiinstrumentalisten Hermann Naehring. Der holt mit dem Regenrohr Natur ins Haus, perlt sich auf dem Xylophon zu Louis Armstrongs "What a wonderful world" und landet fast unbemerkt bei Händel. Während seiner Variationen über spanische Kinderlieder als Zugabe wirbeln seine Hände über die Instrumente. Doch jetzt stehen die Arbeiten der annahellwing im Mittelpunkt, von denen etliche bald einen roten Punkt (verkauft) zeigen.