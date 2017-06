Mit dem Moorbad-Kurier zur Fete

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Die Vorbereitungen auf das Altstadtfest sind in vollem Gange. Vor allem mehr Gäste aus Berlin sollen mit der dreitägigen Veranstaltung in den ältesten Kurort Brandenburgs gelockt werden. Erstmals wird es einen Moorbad-Kurier zwischen Fachklinik und Zentrum geben.

Das Altstadtfest von Bad Freienwalde ist für viele ein Muss. Hier treffen sich Kurstädter und Ehemalige, Nachbarn, Freunde, Leute, die sich lange nicht gesehen haben, um miteinander zu feiern. Ihnen wird, wie in jedem Jahr, ein tolles Programm geboten. Diesmal trägt die Veranstaltung die Handschrift der Bad Freienwalde Tourismus GmbH. Denn erstmals hat die Stadt die Organisation in die Hände von Tourismuschef Andreas Hensel und sein Team gelegt. Seit Wochen stecken die Mitarbeiter die Köpfe zusammen, um ein buntes Programmpaket zu schnüren.

Bunt soll Bad Freienwalde vom 8. bis 10. September werden, wie es Andreas Hensel auch in der Sitzung des Bildungsausschusses am Mittwoch sagte. Und nicht nur das, sondern ebenso ein Stück weltoffener. Mit dem Konzept der Tourismus GmbH zieht europäische Kultur auf die Kurstadt-Hinterhöfe ein. So ist auf dem Hof von Café Lender und dem des Café König französisches Flair zu erleben. Rumänische Songs erklingen auf dem Apotheker-Hof. Und richtig rockig und poppig wird es auf dem MOZ-Hof. Nächste Woche führt Andreas Hensel Gespräche mit dem Verein Open Stage, der auf den Uchtenhagenhöfen Nachwuchskünstler unter anderem aus Berlin präsentieren will.

Außerdem wird es einen Hof der Demokratie geben. Oder eher einen Park der Demokratie. Da im September Wahlen sind und alle Parteien das Altstadtfest sicher nutzen wollen, um sich zu präsentieren, bietet die Tourismus GmbH den Parteien den Schlosspark an. Dort wird zudem am Sonnabend ein deutsch-polnisches Filmprojekt zum Thema Demokratie Station machen.

Auf der Hauptbühne werden unter anderem am Sonnabend mit "Berge" und "JCB" gleich zwei Berliner Bands für beste Unterhaltung am späten Nachmittag und Abend sorgen. Hensel ist sich sicher, dass diese Bands ihr Publikum ziehen.

Zwischen König-, Grün-, Karl-Marx- und Uchtenhagenstraße bieten Händler, Schausteller und Gastronomen Waren feil beziehungsweise Speisen und Getränke. Wer einen Stand haben möchte, der muss sich bis zum 30. Juni um einen Platz bewerben. Die Ausschreibung ist seit dieser Woche auf der Internetseite der Stadt www.bad-freienwalde.de (Verwaltung/Ausschreibungen) einsehbar. Anträge liegen ebenso in der Tourist-Information aus. Ihm sei wichtig, dass alle gleich behandelt werden, sagte Hensel. Es gebe einheitliche Gebühren, 15 Euro pro Quadratmeter und Tag. Vereine bekommen Rabatte. Jeder Gastronom und Händler müsse sich mit einem Bild von seinem Stand bewerben und sich verpflichten, bis zum Veranstaltungsende seine Ware vorzuhalten, seinen Stand nicht vorzeitig abzubauen und Müll zu beseitigen, so Hensel. Die Standgebühren fließen in die Finanzierung des Kulturprogramms. Je größer der Act auf der Bühne, umso mehr kommen, und umso größer sei der Umsatz.

Der Tourismuschef kündigte an, dass es einen Shuttle für Kurgäste geben wird, als "Moorbad-Kurier" in Form einer Pferdekutsche. Die bringt Patienten aus der Fachklinik ins Stadtzentrum. Dort werden auch Kinder ihren Spaß haben. Unter anderem auf dem Rummel auf dem Parkplatz an der Karl-Marx-Straße, auf dem Riesenrad, das sich am Rathaus drehen wird, oder bei einem Fahrgeschäft, das erstmals vor dem Geschäft in der Königstraße 39/40 seinen Platz haben wird.

"Wir werden nächste Woche mit der Polizei das Sicherheitskonzept besprechen", informierte Hensel weiter. Es werde wahrscheinlich an den Zugängen zur Festmeile Taschenkontrollen auf Glasflaschen geben. "Wir können es nicht verhindern, dass Leute Glasflaschen mitbringen, aber wir wollen das Risiko minimieren", ergänzte Brita Friedrich von der Verwaltung.

Eingeladen zum Fest ist Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Eine Zu- oder Absage gebe es aber noch nicht, so Hensel.