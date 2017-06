Anspruchsvoll wie immer: Rund um Dollgow

artikel-ansicht/dg/0/

Dazu zählte Philipp Gotscha. Der Dabergotzer wurde in 1:06,40 Stunden Fünfter über die 15-Kilometer-Strecke und damit Schnellster aus Ostprignitz-Ruppin. "Bei Kilometer zehn überholte mich zwar ein Hennigsdorfer, doch ich blieb dran", fasste der ehemalige Fußballer das Rennen zusammen. "Später überholte ich dann." Für Gotscha war es die zweite Teilnahme am schwierig einzuschätzenden Lauf. Schwierig deshalb, weil das Profil der Strecke schon ein Alleinstellungsmerkmal ist. Gotscha: "Es geht extrem viel über Hügel." Das kostet Kraft, auch deshalb, weil die Forstfahrzeuge für weichen Boden sorgten. Hätte es nicht am Vortag geregnet, wäre es sehr, sehr schwer geworden, befürchtet Gotscha. So aber kam er"richtig gut durch. Ich verbesserte meine Zeit um sechs Minuten." Der Sieg ging an den Rostocker Tim Klatt (1:01,10).

Auf der kurzen Strecke über die 8,4 Kilometer dominierte Marc Marquardt. Er führt auch den EMB-Cup mit der optimalen Punktzahl von 100 an - das ist eine Lauf-Serie im Nordwesten Brandenburgs. Nächstes Event: Der Lindower Wutzseelauf, der am kommenden Sonntag stattfinden wird. Marquardt erlief sich am Dollgower See einen Vorsprung von 118 Sekunden auf Maximilian Wegert sowie fast vier Minuten auf den Neuruppiner Karl Hoffmann. In die Phalanx der Männer lief Kathrin Koczessa. Sie blieb mit 38:05 deutlich unter der 40-Minuten-Marke und kam als Fünftschnellste ins Ziel. Susanne Wernicke aus Wutike (40:54 Minuten) holte Bronze.