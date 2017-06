Start nach Maß hingelegt

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Die Fußballerinnen des MSV Neuruppin festigten am Sonnabend mit dem deutlichen Sieg gegen die SG Aufbau Stepenitz den dritten Tabellenrang in der Kreisliga.

Mit Spielbeginn machte der MSV sofort Druck. Stepenitz wurde praktisch eingeschnürt. Bereits in den ersten Minuten ergaben sich mehrere Torchancen für den MSV. In der fünften Minute zog die lauffreudige Stürmerin Vanessa Hofmann ab. Die Stepenitzer Torfrau konnte den Ball nur abfälschen und es stand 1:0. Trotz mehrerer Großchancen durch Darline Fraufarth, Lisa Rähse und Wera Stolle sollte vorerst kein Tor fallen. Stepenitz stand sehr tief und verteidigte gut. In der 24. Minute schlug Rähse einen Steilpass auf Hofmann, und diese erhöhte gekonnt. Nur zwei Minuten später gelang Vanessa Hofmann ein lupenreiner Hattrick nach einer Ecke von Selina Köhn. In der 33. Minute legte Julie Dörfel zu Wera Stolle ab, die den 4:0-Halbzeitstand erzielte.

Mit dieser sicheren Führung wurde von Trainer Olaf Rähse in der zweiten Halbzeit einiges umgestellt. Die Ersatzspieler bekamen ihre Einsätze. Der Spielfluss ging damit jedoch kurzzeitig verloren. Gelegentliche Konter der Stepenitzer Frauen wurden von Torfrau Sandra Behrend souverän vereitelt. In der 51. Minute wurde dem MSV ein Freistoß zugesprochen. Selina Köhn zirkelte diesen ins lange Eck über die Torfrau zum 5:0 ins lange Eck. Zwei Minuten später erhöhte Julie Dörfel nach einer gefühlvollen Flanke von Rähse zum 6:0. In der 60. Minute bediente Vanessa Hofmann die mittig postierte Rähse. Diese schob zum 7:0 ein. Kurz vor dem Abpfiff landete die angedachte Flanke von Wera Stolle im äußersten Eck zum 8:0-Endstand.

Stepenitz wartet weiter auf den ersten Punkt in der Kreisliga. Dagegen hat der MSV die Gunst der Stunde genutzt und ist am Zernitzer SV vorbeigezogen.