A10: 19-Jährige nach Unfall schwer verletzt

Havelland (MOZ) Eine 19-jährige Havelländerin ist bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 10 zwischen den Anschlussstellen Potsdam-Nord und Berlin-Spandau am Samstagnachmittag schwer verletzt worden. Sie musste in ein Krankenhaus ausgeflogen werden. Zuvor hatte sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen verloren und kam nach rechts von der Autobahn ab. Ihr Auto kam rund zehn Meter neben der A10 in einer Hecke beziehungsweise in dichtem Unterholz zum Stehen. Die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen hatten sich laut Angaben der Polizei als schwierig erwiesen. Die Strecke musste zeitweise in Fahrtrichtung Dreieck Havelland voll gesperrt werden.