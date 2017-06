Eberswalder SC besiegt die Preussen

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Wann treten schon Brandenburgliga-Fußballer gegen Freizeit-Kicker an? Beim Werkstatt-Cup von Preussen Eberswalde ist das möglich. Am Freitag war es wieder soweit: Preussen Eberswalde hatte eingeladen und sieben Vereine waren der Einladung gefolgt.

"Zum ersten Mal haben wir die Veranstaltung im vergangenen Jahr durchgeführt", verrät Preussen-Präsident Danko Jur. "Zur Einweihung des Kunstrasen-Platzes haben wir alle Eberswalder Vereine eingeladen. Das kam so gut an, dass wir beschlossen haben, das beizubehalten. Es ist eine gute Gelegenheit, um miteinander ins Gespräch zu kommen."

Die Besonderheit in diesem Jahr: Der Cup wurde als Benefiz-Veranstaltung zugunsten des Vereins "Uckermark gegen Leukämie" veranstaltet. Alle Einnahmen beispielsweise aus dem Getränke- und Essensverkauf wurden gespendet. Der Verein war mit einem Infostand vertreten, an dem man sich typisieren lassen konnte, was auch rege genutzt wurde.

"Das ist eine gute Sache, deshalb sind wir hier auch dabei", sagte John Stanis von den Eberswalder Schrottkloppern. Die Schrottklopper werden auch bei der Spendengala am 29. Juli im Eberswalder Zoo vertreten sein. "Da betreuen wir die Torwand", berichtet Stanis.

Sportlich wurde den Zuschauern, die den strahlenden Sonnenschein genießen konnten, eine Menge geboten. Und eins war schnell klar: Das Herz der Besucher schlug für die Underdogs. Das 1:1, das die Freizeitmannschaft der Eberswalder Streetsoccer dem FV Preussen Eberswalde abrang, der mit Steven Zimmermann sogar einen Brandenburgliga-Spieler in den Reihen hatte, wurde so frenetisch gefeiert wie der Turniersieg.

"Wir sind immerhin nicht Letzter geworden", freute sich Schrottklopper John Stanis am Ende. "Das ist doch für eine reine Hobbymannschaft wie uns schon klasse."

Im Finale standen sich Preussen Eberswalde und der Eberswalder SC gegenüber. Zweimal traf Steven Zimmermann für Preussen, doch der ESC konnte durch Robert Ziemann zweimal ausgleichen - es ging ins Neunmeterschießen. SC-Keeper Enrico Priess parierte zweimal und ließ seine Mannschaft jubeln. So siegte am Ende der Eberswalder SC vor Preussen Eberswalde und Stahl Finow. Lok Eberswalder wurde Vierter, es folgten die Sparkasse Barnim, die Streetsoccer, Schrottklopper und Waldhof Spechthausen.

Bester Torschütze wurde Steven Menzel (Stahl Finow). Zum besten Torwart wurde Enrico Priess gewählt und zum besten Spieler Steven Zimmermann.