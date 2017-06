Traditionsreicher Familienspaß

artikel-ansicht/dg/0/

Staffelde (OGA) Das Wetter war schlecht, die Stimmung gut - das Pfingstfest in Staffelde lockte am Sonntag trotz immer wiederkehrenden Regens viele Besucher zum Alten Dorfkrug. "Seit dem Aufbau um 9 Uhr hat es fast bis 15 Uhr durchgeregnet", berichetete Ortsvorsteher Heino Hornemann. Über mangelnde Besucherzahlen machte sich Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) dennoch keine Sorgen, die Veranstaltung sei eine feste Größe in Staffelde: "Das Fest ist hier einfach Pflicht." Viele seien quasi mit dem Fest großgeworden und kämen nun mit den eigenen Kindern. Fortgezogene nutzten die Gelegenheit, um Freunde und Bekannte wiederzutreffen. Im kommenden Jahr feiert das traditionelle Pfingstfest immerhin schon 50. Geburtstag, erste Gedanken zur Jubiläumsfeier machen sich die Veranstalter im Ortsbeirat bereits.