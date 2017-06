Zehn Bands im musikalischen Wettstreit

artikel-ansicht/dg/0/

Friedland (MOZ) Der diesjährige regionale Musikwettbewerb Rock Oder-Spree findet am Freitag und Sonnabend jeweils von 20 Uhr bis 1 Uhr auf der Burg Friedland statt. Gewertet wird wieder von einer Fachjury bestehend aus Musikschullehrern und Profimusikern unter dem Vorsitz von Michael Stappenbeck. Am Freitag spielen Hartholz aus Wiesenau, Escape Into The Light aus Frankfurt (Oder), Haze of Desolation aus Beeskow, bleeding vintage aus Grünheide und Gras feat Mattscha aus Friedland. Im Showteil treten die Vorjahressieger Crypt aus Bad Saarow auf. Am Sonnabend treten Marcanic aus Neuzelle, Metrockolis aus Kunersdorf, ELLA 19 aus Spreenhagen, D. ex D aus Fürstenwalde und Apalinka, aus Tauche auf. Im Showteil spielt das Rockdaddy-Duo aus Frankfurt (Oder). Die Sieger werden am Sonnabend bekanntgegeben. Neben dem Pokal gibt es für Bestplatzierten wieder Gutscheine für die Bandausstattung im Wert von insgesamt 1800 Euro. Das Preisträgerkonzert findet am 25. August statt.Der Eintritt beträgt 5 Euro, für Fanclubs ermäßigt 3 Euro.