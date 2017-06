Sportstätten Ziel von Dieben

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Zwei Sportstätten waren in den vergangenen Tagen in Eisenhüttenstadt das Ziel von Dieben beziehungsweise Einbrechern. Wie die Polizei am Montag mitteilte, haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag zwei Fensterscheiben eines im Bau befindlichen Gebäudes auf dem Sportplatz des FSV Dynamo eingeworfen und darüber hinaus den Türrahmen beschädigt. Nach bisherigen Ermittlungen steht noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde. "Aber allein der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro", sagte eine Polizeisprecher.