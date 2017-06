Erkundung der Geheimnisse der Moore

artikel-ansicht/dg/0/

Lieberose (MOZ) Unter dem Motto "Die geheimnisvolle Welt der Moore" bietet die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg am Sonnabend eine Moorexkursion in der Lieberoser Heide an. Als Wanderführerin steht die Moorexpertin Isabell Hiekel vom Landesamt für Umwelt zur Verfügung. Sie leitet das Großprojekt zur Verbesserung der Gewässersysteme rings um den Schwielochsee. "Erleben Sie mit uns die tausende von Jahren alten Lebensräume", heißt es in der Einladung. Geklärt werden Fragen, wie: Warum ist der Erhalt der Moore so bedeutsam und wieso spricht man bei Mooren von Klimaspeichern? Treffpunkt ist um 10 Uhr der Parkplatz Wildnispfad/Bergsee (500 Meter nördlich von Butzen). Die Exkursion dauert etwa drei Stunden. Der Teilnehmerbeitrag beträgt fünf Euro, Kinder wandern kostenlos mit. Die Veranstalter bitten, wasserunempfindliche Schuhe oder Gummistiefel mitbringen.