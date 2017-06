Alte Sachen mit Aufdruck Frankfurt sind gefragt

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (MOZ) Alle vier Wochen ist Flohmarkt in der Karl-Marx-straße. Für die Anbieter geht es dabei nicht um das große Geschäft, sondern sie frönen ihr Hobby. Kurz nach 10 Uhr am vergangenen Sonnabend begann wieder die Schnäppchenjagd. Viele spazieren an den Ständen der Trödler vorbei. Einige, wie Mario Kupper, scannen zunächst das Angebot. "Ich sammle alte Sachen aus Frankfurt", sagt er. Dutzende Stücke hat er schon zu Hause. Er interessiere sich für die Geschichte seiner Heimatstadt.

Bei Jochen Beßler wird er fündig. Der hat alte Kleiderbügel mit dem Aufdruck von Geschäften aus Frankfurt auf seinen Klapptisch gelegt; auch kleine Holzgriffe zum Transport von Päckchen. Denn in der Zeit als es noch keine Plastiktüten gab, wurden in den Geschäften Pakete geschnürt. Damit die Kunden diese besser transportieren können, gab es Griffe, die man in die Schnur einhakte. Diese hatten auch Aufdrucke aus der Oderstadt. Schuhhaus Dörfel ist darauf zu lesen oder Johannes Lies. Auch Otto Heising mit Sitz in der Jüdenstraße, der nicht mehr existierenden Verbindungsstraße zwischen der heutigen Karl-Marx-Straße und Großen Scharrnstraße.

Die Männer sind sich schnell einig, für ein paar Euro wechseln die Jahrzehnte alten Stücke den Besitzer. "Ich habe die Sachen in einer alten Kiste entdeckt, die weg sollte", erklärt Jochen Beßler. Das Potential hat er sofort erkannt. "Alles, wo Frankfurt (Oder) draufsteht, geht gut", erzählt er. Beßler ist Trödler aus Leidenschaft. Wenn er Sachen mit Verkaufspotential entdeckt, freut er sich wie seine Kunden. Dabei wird zuweilen hart gefeilscht. Der Verkauf einer etwa 60 Jahre alten Straßenkarte aus Frankfurt kommt wegen einem Euro nicht zustande. Nur drei Euro hat der Käufer geboten.

Ein paar Meter weiter sitzt Manfred auf einer Bank. Vor sich hat er alte Geldscheine ausgebreitet. Der 86-Jährige will seinen vollen Namen nicht in der Zeitung lesen. Etwa 3000 Geldscheine aus aller Welt hat er gesammelt. Bei denen aus China preist er die besondere Grafik an. In der Inflationszeit um 1922 in Deutschland wurde nicht nur der Wert der Scheine immer weniger, sondern es wurde auch mit Farbe gespart, zeigt Manfred. Ein alter 1000 Mark Schein von 1923 wurde einfach mit 50 000 überstempelt. "Ich bin in einem Alter, wo ich meine Sammlung langsam auflösen möchte", erzählt er. Ein Interessent fragt nach alten Scheinen mit Aufdruck von Frankfurt (Oder). Ein fünf Mark Notgeldschein aus den 1920iger Jahren hat er im Angebot. Für zehn Euro wechselt der alte Schein den Besitzer.

Manfred hat auch eine Erklärung parat, warum noch so viele D-Mark-Scheine nicht in Euro umgetauscht sind. Mittlerweile zahlen Sammler mehr Geld für die Scheine als der offizielle Umrechnungskurs hergibt. Einen fünf D-Mark-Schein mit besonderem Druckdatum würde er für fünf Euro abgeben. Wenn es heute nicht klappt, dann beim nächsten Flohmarkt in vier Wochen.