Zurück an der alten Wirkungsstätte

Küstrin-Kietz/Kostrzyn (MOZ) Am 30. Mai 1992 eröffnete nach 47 Jahren Unterbrechung der damalige Brandenburger Ministerpräsident Manfred Stolpe mit einem Sonderzug den Schienen-Grenzübergang Küstrin-Kietz/Kostrzyn und damit wieder den Reisezugverkehr auf der alten "Ostbahn"-Strecke. Am 21. November erhielt die geteilte Stadt Küstrin-Kietz/Kostrzyn auch wieder eine Straßenverkehrsverbindung. Die Stadt Kostrzyn feierte nun am Sonnabend das 25-jährige Jubiläum der Grenzöffnung im Rahmen ihres Stadtfestes mit einem kleinen Festakt auf dem Gelände der Festung.

Zusammengerückt: 60 Grenzer, 1992 in Dienst beiderseits der Oder, trafen sich anlässlich der Grenzöffnung vor 25 Jahren am Sonnabend auf dem Festungsgelände in Kostrzyn



© Cornelia Link-Adam