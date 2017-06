Echte Ritter auf dem Oranienburger Schlosshof

artikel-ansicht/dg/0/

Sogar ein echter Ritter saß unterm Zelt von Midgards Feuerbund, um sich im Schatten von den Kämpfen unter schwerer Rüstung zu erholen. "Ich bin Freiherr Martinus von Hoppenrothe", sagt der Mann, der eigentlich Martin heißt und aus Hoppenrade stammt. Sein adliger Name stehe aber auch im Personalausweis, versichert der 27-Jährige, der mit Freifrau Franziska einen 15 Monate alten Sohn hat. "Der wird auch mal Ritter", weiß der Vater schon jetzt.

Martin war fünf Jahre alt, als auf dem Stadtfest in Gransee bei ihm die Leidenschaft fürs Mittelalter geweckt wurde. Er habe auch, wie die meisten Jungs, mit Ritterburgen gespielt. Doch dann fing er an, auch Dolche und Schwerter zu sammeln. "Irgendwann hatte ich mein erstes Paar Panzerhandschuhe." Heute benötigt er Hilfe, wenn er in seine schwere Rüstung will. Seine Frau wird dann zur Zofe. "Umgekehrt bin ich ihr Knappe, wenn sie Hilfe braucht", sagt der Freiherr. An seiner Seite ist auch Mönch Michael, ein Mann in brauner Kutte mit Schwert. "Ich bin im Dienste eines Bischofs auf Kreuzzug", erklärt der Mönch seine Bewaffnung.

Normalerweise leitet Michael als Reiseleiter Besuchergruppen durch den Harz. Über Pfingsten bekehrt er die tausenden Besucher, die zum achten Ritterfest in den Schlosshof Oranienburg kommen von der "Flucht aus der Moderne". "Hier geht die Zeit langsamer, man guckt nicht so oft aufs Handy", sagt Michael.

Die Ritterkämpfe von Midgards Feuerbund, bei denen Schilde und Helme zerbeult werden, gehören zu den Höhepunkten der Ritterspiele. Freiherr von Schildkröte wählte kleine Festbesucher aus, die dann vereint gegen vier Ritter kämpfen durften. Im zweiten Anlauf wurden die Kerle in ihren schweren Rüstungen sogar besiegt. "In Oranienburg ist immer ein gutes Publikum", sagt der Wikinger Jarl, der Anführer des Feuerbunds, der vom Veranstalter Carnica regelmäßig zu Mittelaltermärkten und Ritterfesten eingeladen wird. Der Schlosshof bietet den passenden Rahmen. "Früher wurden die Feste auch auf dem Burghof gefeiert", erklärt ein Ritter. "Die Hinrichtungen aber auch."