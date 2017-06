Projekt zum Austausch der Generationen

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) "Jung trifft Alt" heißt das Motto des neusten Projektes im Awo-Treff, An der Stadtmauer 12. "Mädchen und Jungen sollen im Rahmen des Projektes ermuntert werden, ihre Freizeit ohne elektronische Hilfsmittel wie Handy, Computer und ähnliches zu gestalten", erklärt Awo-Treff-Chefin Eva Maria Rebs. Sie hat die Leitung des Projektes übernommen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1579086/

Geplant sind Treffen zwischen älteren Interessierten sowie Kindern und Jugendlichen. "Dabei kann es thematisch ganz unterschiedlich zu gehen", sagt Eva Maria Rebs. Handarbeiten, Spielen, Tanzen, Singen und Vorlesen sind eine erste Ideensammlung. Während des Projektes kann diese je nach den Wünschen der Teilnehmer noch ergänzt werden. In diesem Zusammenhang sucht die Awo noch nach Kooperationspartnern, die Spaß am Austausch zwischen Jung und Alt haben. "In unserem Projekt steht auch oder eben gerade der Austausch der Generationen mit im Mittelpunkt", lädt Eva Maria Rebs ein.

Das Projekt "Jung trifft Alt - wie Werte, Kreativität und direkte Kommunikation das Leben reicher machen", wird durch eine Förderung von Aktion Mensch ermöglicht. "Wir danken allen, die mit einem Los der Aktion Mensch solche sozialen Projekte unterstützen. Außerdem hat man ja auch noch die Chance auf einen tollen Gewinn!", wirbt Eva Maria Rebs für die Teilnahme an der Lotterie. Wer möchte, kann auch im Awo-Treff Lose bekommen.

Interessenten können sich unter Telefon 03338 8973, per E-Mail an awo-treff@awo-kv-bernau.de oder direkt im Bernauer AwoTreff, An der Stadtmauer 12, melden. Die Veranstaltungstermine werden auf der Homepage www.awo-kv-bernau.de veröffentlicht.