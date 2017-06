Schulobstprogramm startet im Herbst

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Grund- und Förderschulen in der Region können sich ab sofort um Unterstützung bewerben, um im Herbst erstmals Obst an Schülerinnen und Schüler zu verteilen. Das Land Brandenburg hat dazu ein eigenes Programm aufgelegt. "Im September oder Oktober können Äpfel an Kinder im Barnim ausgegeben werden", teilt die SPD-Landtagsabgeordnete Britta Müller mit.