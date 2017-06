Mit Drogen zur Familienfeier

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Anlässlich einer Jugendweihe erschien ein 14-jähriger Müncheberger am Sonnabend bei einer Familie in Fürstenwalde in der Beeskower Chaussee. Er führte Betäubungsmittel mit sich, die konsumiert wurden, als er sich mit den vier anwesenden Jugendlichen allein glaubte. Dies bekam aber eine aufmerksame Mutter mit und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten die Betäubungsmittel und szenetypischen Utensilien sicher und verständigten die Erziehungsberechtigten, damit sie ihren Nachwuchs abholen. Gegen den Müncheberger wurde eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.