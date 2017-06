Großer Besucherandrang zum Mühlentag

artikel-ansicht/dg/0/

Vehlefanz (OGA) Zum Deutschen Mühlentag strömten am Pfingstmontag wieder viele Besucher zur Bockwindmühle in Vehlefanz. Drei Müller gaben Einblicke in die Funktionsweise der Mühle. Diese steht zwar schon seit Jahrzehnten still, doch soll sich das in den kommenden Jahren ändern.