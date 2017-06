Mehrere Schwerverletzte bei Autounfällen

artikel-ansicht/dg/0/

Walsleben/Parstein (dpa) Bei Autounfällen in Brandenburg sind in den vergangenen Tagen mehrere Menschen schwer verletzt worden. Auf der Autobahn 24 im Landkreis Ostprignitz-Ruppin fuhr ein 91-Jähriger auf einen anderen Wagen auf, der abgebremst hatte. Der Rentner und seine 86 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Aufprall am Freitag schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der andere Autofahrer blieb unverletzt. Der Auffahrunfall hatte sich zwischen der Anschlussstelle Neuruppin und der Tank- und Raststätte Walsleben-Ost Richtung Wittstock ereignet.