Eberswalde (MOZ) Unterschiedlicher könnten die Farbwerke kaum ausfallen. Mal widersetzen sich starke Frauenkörper einem Sog aus schrillen Kreisen. Mal liegt ein Frosch, flächig ausgemalt, mitten im Bild. Mal ist die Darstellung fast naiv, mal sarkastisch und ausgeklügelt. Mal trifft sie den Betrachter farb- und formstark. Mal scheint sie unausgereift. Mal erinnert der Stil an Popart, dann wieder nimmt er ex- oder impressionistische oder fotorealistische Züge an. Es sieht aus, als hätten sich mehrere Künstler ans Werk gemacht.

Es ist jedoch keine Gemeinschaftsausstellung, die seit Sonnabend in der Kunst-Mühle am Zainhammer zu sehen ist. "In Memoriam", lautet das Konzept. Sven Kaminsky hat sich, 39-jährig, im März das Leben genommen. Nun widmen ihm Freunde und Familie eine Werkschau, zu der er selbst vielleicht nicht die Kraft gehabt hätte. Der Autodidakt litt seit seinem 20. Lebensjahr an einer psychischen Erkrankung. Die Diagnose: paranoide Schizophrenie.

Fast 50 "sky"s, so sind die Werke gezeichnet, zeigt die Schau "Flucht aus der Bedeutungslosigkeit". Viele weitere Bilder, zudem Fotos, die ihn mit Freunden zeigen, wirft ein Beamer an die Wand. Es ist nur ein Ausschnitt seines Schaffens: "Ich bin mir sicher, dass es mehr als 1000 Bilder von ihm gibt", sagt Carolin Schiller, die mit Lydia Kassemek die Idee entwickelte, sie zu zeigen und dafür viele als Leihgaben von ihren Besitzern abholte. Iris Kaminsky, die Mutter des Künstlers, kennt vielfach die Entstehungsgeschichte. "Das Mädchen mit den grünen Haaren war eines seiner ersten Bilder", erzählt sie. Das Stillleben mit Blumen sei 2006 in einer der schlechten Phasen entstanden. Aus den Blüten starren Augen. "Er fühlte sich beobachtet."

Anfangs malte er Häuser, Stillleben, Landschaften, berichtet Laudatorin Anika Krause, die Kaminsky oft zur Kritikerin seiner Bilder machte. Später kamen weibliche Akte hinzu. Oft spiegeln die Bilder den Blick auf die Weltpolitik. Wie bei dem Panzer, aus dem gerufen wird: "Alter, wo sind die Blümchen?"

Sie sei immer gespannt gewesen, wie sich Sven Kaminskys Schaffen als Nächstes entwickeln würde. "Schade, dass es keine Fortsetzung mehr geben wird."

Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 25. Juni samstags und sonntags, 14.30 Uhr bis 18 Uhr.