Pfingskonzert beim Heimatverein

Falkenberg (MOZ) Zu einem Pfingstkonzert mit dem Mandolinenorchester Bad Freienwalde hatte der Heimatverein Falkenberg am Sonntagvormittag in den Saal des Gemeindezentrums eingeladen. Und natürlich begann auch das - so fordert es die Tradition - mit dem Bad Freienwalder Mandolinenmarsch. Der wiederum klang jetzt aber selbst in kleinerer Besetzung mit zehn Musikerinnen unter der Leitung von Heide Reiners nicht minder eindrucks-voll als sonst.

Reiner ermunterte das Publikum, bei den folgenden Frühlingsliedern mitzusingen. Dabei zeigten sich einige Männer recht textsicher und wer es nicht war, der summte und schunkelte eben mit. Dafür gab es dann sogar Applaus von Heide Reiners, die die leer gebliebenen Stühle und Tische bis zum Publikum überbrückt wissen wollte. "Nun ist die Lücke geschlossen", meinte sie nach den letzten gemeinsamen Takten von "Alle Vögel sind schon da".

Für Geburtstagskinder im Mai und Juni folgten ein Ständchen und mit Ludwig van Beethovens Romanze aus der Sonatine G-Dur unter anderem auch ein kleiner Abstecher in die Klassik. "Dabei haben wir uns ja mehr der Volksmusik verschrieben", erläuterte Heide Reiners. Und so durfte mit "Ännchen von Tharau" wenig später eines der bekanntesten deutschen Volkslieder bei dem etwa einstündigen Auftritt in Falkenberg nicht fehlen.

Lothar Grewe, der Vorsitzende des Heimatvereins, hatte zu Beginn des Konzerts mit Frühschoppen, wie er es nannte, auf ein noch in diesem Jahr anstehendes Jubiläum aufmerksam gemacht. So soll am 14. Oktober das 20-jährige Bestehen des Vereins gefeiert werden. "Dafür haben wir uns natürlich etwas Besonderes einfallen lassen", erklärte Lothar Grewe, ohne jedoch schon näher darauf eingehen zu wollen. Stattdessen erinnerte er uneigennützig an das viel größere Jubiläumsfest anlässlich 125 Jahre Vereinssport in Falkenberg, das mit der polnischen Partnergemeinde Trzciel bereits in zwei Wochen auf dem Waldsportplatz begangen werden soll.

Das Mandolinenorchester wird vor seiner Sommerpause unterdessen noch einmal am 14. Juni um 15 Uhr im Wriezener Plauderstübchen und am 5. Juli im Moorbad in Bad Freienwalde zu erleben sein. Und klar, bei so vielen Jubiläen darf nicht vergessen werden: Das Mandolinenorchester blickt 2018 dann auf sein 70-jähriges Bestehen zurück.