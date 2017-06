Festival Unithea erobert die Städte

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Unter dem Motto "Wir - My" präsentiert das deutsch-polnische Kunstfestival Unithea ein buntes Programm mit Theater, Konzerten, Fußball und einer Feuershow.

Donnerstag: Noch vor der offiziellen Festival-Eröffnung kann man sich von 13 bis 14 Uhr im hinteren Raum der Mensa im Gräfin-Dönhoff-Gebäude von Alexander Peppler & The Soulshaker verzaubern lassen. Musiker und Tänzer aus Frankfurt und Slubice treten um 18.30 Uhr zur Eröffnung im Foyer des Kleist Forums auf. Eine Stunde später beginnt auf der Hinterbühne das Stück "Holzweg", das von Studenten aus China, die am Collegium Polonicum Interkulturelle Germanistik studieren aufgeführt wird. Zum Ausklang spielen die Viaphoniker im Foyer zwei ihrer Stücke. Weiter geht es um 21.30 Uhr im Festivaltreff Havana-Bar, wo Sören Bollmann aus seinem Krimi "Mord in der Doppelstadt" liest. Ab 22 Uhr zeigt die Flamenco Gruppe aus Slubice ihr Können.

Freitag: Die Schauspieler der Theatergruppe "Bomba Bomba" aus Gryfino sind alles Menschen mit einer Behinderung - doch so etwas zählt auf der Bühne nicht. Sie improvisieren ab 16 Uhr im Kulturhaus Smok. Weiter geht es um 17.30 Uhr im Kleist Forum mit dem Berliner Theaterkollektiv "glanz&krawall" und seiner neuen Produktion "La Haine - Die Hassrevue". "Zeig Dein Talent" heißt es ab 20 Uhr für sieben Künstler und Bands Open-Air auf der Großen Scharrnstraße. Direkt im Anschluss geht es weiter mit Rap von Abel aus Slubice sowie mit Rock von der Frankfurter Band White Floor. Nach dem Konzert kann bis 2 Uhr in der Havana Bar weiter gefeiert werden.

Sonnabend: Von 10 bis 12 Uhr findet ein Basar der Frankfurter und Slubicer Kunsthandwerker auf dem Marktplatz statt. Gleichzeitig lädt der rollende Tisch der Künstlergruppe "Club Real" zum Frühstück auf der Stadtbrücke ein. Um 12 Uhr startet vor dem Frankfurter Rathaus die Trabiparade, die über die Brücke zur Fußgängerzone ulica Jednosci Robotniczej führt. Bei einem Fest können die Autos begutachtet werden. Dazu spielt die Band "Broken Fenders" aus Frankfurt Jazz und Swing. Die Liedermacher Claudia Woloszyn und Heike Mildner sind ab 15 Uhr im Musikclub Prowincja im Smok zu erleben. Auf dem Brückenplatz beginnt um 16.30 Uhr ein Fußballturnier. "Der Comedyclub" aus Warschau lädt um 18.30 Uhr zum Improabend auf das Fahrgastschiff Zefir ein. Im Kleist Forum steht ab 19 Uhr Julia Rosa Stöckl in "Leaving Ziller Valley" auf der Bühne. Düster, spannungsgeladen und atmosphärisch geht es um 21 Uhr mit dem "Teatr Krzyk" in der Friedenskirche weiter, danach gibt es eine Feuershow. Das Open-Air-3D-Kino mit Live-Musik beginnt um 22.30 Uhr am Oderufer von Slubice.

Sonntag: Der letzte Tag des Festivals beginnt um 12 Uhr mit einem Studi-Speed-Dating im Modernen Theater Oderland. Ab 13 Uhr wird in den Gerstenberger Höfen gegrillt. Viadrina-Studenten zeigen ab 15.30 Uhr im Theater des Lachens einige Szenen aus ihrem Stück "Ich Du Ihr Wir Sie". Das Thema "Wir" wird um 18 Uhr von der Wiener Tanzcompany "Hungry Sharks" im Kleist Forum interpretiert. Die Abschlussfeier im Kleist Forum beginnt um 19 Uhr. Gezeigt wird die aktuelle Produktion der Frankfurter Bürgerbühne "Gewinner". Das Abschlusskonzert spielen die "Errors of the Superhumans", die ebenfalls aus Frankfurt sind.