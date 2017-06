Kampagne wird in Bernau fortgesetzt

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Die Kampagne für die Volksinitiative "Wir entscheiden mit" geht weiter. Die Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen (BVB )/ Freie Wähler sind am Donnerstag mit einem Informationsstand auf dem Bernauer Marktplatz vertreten. Die Initiatoren um den Bernauer Landtagsabgeordneten Péter Vida (BVB/Freie Wähler) wollen über die vorgesehenen Senkungen der Hürden für Bürger- und Volksbegehren informieren. Zugleich haben Unterstützer der Kampagne die Möglichkeit, sich in die offiziellen Unterschriftenlisten einzutragen. Insgesamt müssen in der ersten Stufe zweimal 20000 Brandenburger unterschreiben.