Stadt zieht Bilanz zu neuen Elternbeiträgen

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Mit der Neuberechnung der Elternbeiträge für die Beeskower Kitas wird die Stadt keine Mehreinnahmen in Größenordnungen erzielen. Das sagte Kämmerer Steffen Schulze vor dem Bildungs- und Sozialausschuss in dieser Woche. Kalkuliert worden seien Mehreinnahmen in Höhe von rund 44 000, erreicht würden rund 18 000 Euro im Vergleich 2015 zu 2017.

artikel-ansicht/dg/0/1/1579097/

Mit den neuen Gebühren, die seit 2017 nach dem Bruttoeinkommen der Eltern und nicht mehr nach dem Netto berechnet werden und die Frühstücks- und Pausenversorgung beinhalten, seien die Eltern also nicht übermäßig belastet worden, konstatierte Schulze. Laut der vorliegenden Statistik stieg bei den Spreespatzen der Durchschnittsbeitrag pro Kind von Januar bis April um 1,26 Euro, in der Kita Kiefernzwerge um neun Euro und in der Kita Biene Maja um 9,55 Euro. In der Kita Benjamin Blümchen sank er um 4,17 und im Hort um 3,24 Euro. Bereits bei der Beschlussfassung im vergangenen Jahr hatte Schulze angekündigt, dass die Gebühren für einige Eltern sowohl steigen als auch sinken könnten.

Die Änderung der Bezugsgrößen hatte ein Urteil des Verwaltungsgerichts Frankfurt (Oder) nötig gemacht, wonach das Kindergeld nicht mehr dem Elterneinkommen zugeschlagen werden kann. Die seit 2014 geltende Änderung hatte bei der Stadt Einnahmeverluste von rund 76 000 Euro verursacht. Ein Platz kostet monatlich durchschnittlich 400 Euro, Eltern zahlten im Durchschnitt 70 Euro über ihre Beiträge dazu.