Ohne Seife in die Kiste

Gramzow (MOZ) Tollkühne Männer, Frauen und Kinder in ihren rollenden Kisten - darauf wartet ganz Gramzow am 10. Juni. Im Mittelpunkt des diesjährigen Dorffestes steht erneut ein Seifenkistenrennen. Das Spektakel findet ab 17 Uhr am Festplatz statt und ist das dritte seiner Art. Also hoffen die Zuschauer wieder auf die Schrauberkunst der Teilnehmer. Erlaubt ist eigentlich alles, was niet- und nagelfest erscheint. Voraussetzungen der heißen Kisten: Sie müssen in irgendeiner Form über eine Bremse und Lenkung verfügen, dürfen auch keinen zusätzlichen Antrieb besitzen. Gerollt mit der guten alten Hangabtriebskraft den Berg hinunter. Ob ein oder mehr Insassen drin hocken, bleibt den Seifenfahrer überlassen. Allerdings müssen die Fahrer mindestens sechs Jahre alt sein und einen Helm tragen.