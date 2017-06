Schwerer Unfall bei Parstein

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonnabendnachmittag auf der B 158 kurz hinter Parstein in Richtung Neuendorf gekommen. Dort kam ein Pkw von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert. Die 20-jährige Fahrerin des VW Golf und ihre Beifahrerin wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber war vor Ort. Im Einsatz waren auch die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Orte. Die Bundesstraße war mehr als eine Stunde voll gesperrt.